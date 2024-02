Как диверсант-убийца из ГРУ оказался в Вильнюсе и сидел рядом с Ландсбергисом и Каспаровым

В Вильнюс Жихарев приехал на машине вместе с двумя другими участниками и с ними же вернулся обратно. Руслан Камбиев и Расул Катаганов, правозащитники с Северного Кавказа. The Insider обратился к Руслану Камбиеву, чтобы поинтересоваться обстоятельствами их совместной поездки. Камбиев сначала сказал, что вообще не помнит человека по имени Иван Жихарев, а когда ему представили фотографию всех троих в посте в Instagram, ответил, что познакомился с ним на Вильнюсском форуме, куда сам прилетел на самолете. Когда же The Insider обратил его внимание, что пограничные записи показывают, что на форум он прибыл на машине и в этой же машине был «Жихарев», Камбиев вспомнил, что они действительно приехали на машине, а познакомились на предыдущем форуме. Когда The Insider напомнил, что этот форум был первым, в котором они участвовали, Камбиев ответил, что тогда они, скорее всего, познакомились на вручении премии «Герой Кавказа» в Сахаровском центре. The Insider обратил внимание Камбиева на то, что вручение премии было на несколько месяцев позже, чем форум. Тогда Камбиев взял паузу и на следующий день вспомнил: они познакомились на мероприятии МОШПЧ 14 октября 2017 года, в Сахаровском центре.