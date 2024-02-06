Как диверсант-убийца из ГРУ оказался в Вильнюсе и сидел рядом с Ландсбергисом и Каспаровым

Иван Жихарев — профессиональный геолог, специализирующийся на бурении скважин для воды, а также активист, посвящающий все свободное время правозащитной деятельности. В Московской открытой школе прав человека его помнят как одного из самых активных волонтеров, он старался не пропускать ни одного Форума свободной России, где участвовал в рабочей группе по санкциям, продвигал инициативы по защите экологии и донорству крови.
На фото Delfi он в голубом пиджаке с телефоном в руке, а слева сидит Руслан Камбиев, представляющийся правозвщитником с Северного Кавказа. Он рассказывает что-то председателю Верховного Совета - Восстановительного Сейма Литвы Витаутасу Ландсбергису.
Как установили журналисты The Insider, на свое первое мероприятие в Вильнюс Жихарев приехал на машине вместе с Русланом Камбиевым и Расулом Катагановым, еще одним правозащитником. Ниже они втроем рядом с Витаутасом Ландсбергисом, а в это время на сцене выступает Гарри Каспаров.
Всего одна буква
Иван Жигарев - человек с такой же датой рождения, идентичной внешностью и лишь одной другой буквой — участник особо секретного подразделения убийц и диверсантов, получивших многолетнюю подготовку в Главном разведывательном управлении Минобороны.
Иван Жигарев родился в немецком Магдебурге в семье российского военного Ивана Жигарева-старшего, дислоцированного в Восточной Германии в 1980-е годы. Жигарев пошел по стопам отца, служил в армейском спецназе и поступил в Военную академию ГРУ, о чем свидетельствует история его адресной регистрации. Не позднее 2009 года его завербовали для службы в элитной оперативной группе ГРУ, подразделение 29155.
Слева — Иван Жигарев с супругой, справа — Иван Жихарев (фото для паспорта)
Примерно в то же время на свет появился его «хороший» двойник, Иван Жихарев. ГРУ устроило его на работу в госкомпанию по разведке и бурению скважин НПО «Геоспецстрой». Почему именно бурильщик? Возможно, в творческих поисках в ГРУ просто вбили это имя в поисковике и обнаружили только одного человека в Википедии с таким именем — известного советского бурильщика (тот, правда, бурил нефть, а новый Жихарев — воду).
На протяжении нескольких лет, до 2017 года, «Жихарев» следовал по рабочему маршруту остальных членов подразделения 29155: выезжал под фальшивыми удостоверениями за границу в составе небольших групп по три–пять человек по заданиям, цели которых пока неизвестны. Например, «Жихарев» в начале марта 2015 года побывал в Нидерландах, где пробыл десять дней; в то же время трое других членов команды (в том числе печально известный поклонник «солберецкого» собора Александр «Петров»-Мишкин) отправились в страны Бенилюкса. В следующем году он повторил свою поездку в Амстердам дважды, опять же сменяясь с другим коллегами из отряда 29155. На этот раз среди них был другой подозреваемый в отравлении Скрипалей, «Руслан Боширов» (Анатолий Чепига), и еще один сотрудник ГРУ, связанный с отравлением болгарского производителя оружия Емельяна Гебрева.
В 2016 году «Жихарев» также побывал в Мюнхене и Берлине, в 2017 году — в Тбилиси, а в январе 2018 года отправился во Францию, где присоединился к другим членам отряда 29155 на их секретной базе недалеко от швейцарской границы. Случайно или нет, но «Жихарев» также находился в Европе во время подготовки отравления Скрипалей, вылетев в Москву из Вены 3 марта 2018 года — в первый из дней, когда Мишкин и Чепига посетили Солсбери.
В 2017 году у «Жихарева» начинается новая миссия: он внедряется в Московскую открытую школу прав человека (МОШПЧ) при Сахаровском центре.
Он всем рассказывал, что по профессии занимается «бурением скважин», не особо распространяясь о работе. Про его заграничные поездки коллеги помнят плохо, от МОШП он ездил только в Кишинев на гражданский форум CampCamp, где собралось более 200 правозащитников и журналистов из пятнадцати стран Восточной Европы и Центральной Азии.
В МОШПЧ даже не вспомнили о том, что дали ему рекомендацию на участие в организованном Гарри Каспаровым Форуме свободной России. С 2017 года «Жихарев» станет ездить на эти форумы регулярно. Организаторы вспоминают, что впервые он зарегистрировался на четвертый Форум (3–4 декабря 2017 в Вильнюсе), а затем посещал все последующие форумы вплоть до восьмого (девятый из-за пандемии проходил онлайн, а на последующие Жихарев уже не заявился). При этом Жихарев всегда просил компенсировать проезд и заселить в гостиницу. В этих просьбах ему отказывали, но, подчеркивают организаторы, даже если бы он и поселился в одном отеле с участниками, главный организатор, Гарри Каспаров, оставался бы для него недосягаем, так как его всегда селили отдельно.
Жихарев зарегистрировался в три рабочие группы: «Список Путина», «Правозащитную» и «Кадровый резерв», состоял в чате рабочей группы по санкциям. Особой активности там, впрочем, не проявлял, напирал на вопросы экологии.
В Вильнюс Жихарев приехал на машине вместе с двумя другими участниками и с ними же вернулся обратно. Руслан Камбиев и Расул Катаганов, правозащитники с Северного Кавказа. The Insider обратился к Руслану Камбиеву, чтобы поинтересоваться обстоятельствами их совместной поездки. Камбиев сначала сказал, что вообще не помнит человека по имени Иван Жихарев, а когда ему представили фотографию всех троих в посте в Instagram, ответил, что познакомился с ним на Вильнюсском форуме, куда сам прилетел на самолете. Когда же The Insider обратил его внимание, что пограничные записи показывают, что на форум он прибыл на машине и в этой же машине был «Жихарев», Камбиев вспомнил, что они действительно приехали на машине, а познакомились на предыдущем форуме. Когда The Insider напомнил, что этот форум был первым, в котором они участвовали, Камбиев ответил, что тогда они, скорее всего, познакомились на вручении премии «Герой Кавказа» в Сахаровском центре. The Insider обратил внимание Камбиева на то, что вручение премии было на несколько месяцев позже, чем форум. Тогда Камбиев взял паузу и на следующий день вспомнил: они познакомились на мероприятии МОШПЧ 14 октября 2017 года, в Сахаровском центре.
Вполне вероятно, что «Жихарев» был выведен из эксплуатации после того, как его прикрытие было обнародовано французскими властями в 2022 году как одно из нескольких имен офицеров ГРУ, посетивших секретную базу ГРУ в этой стране (правда, французские власти ошибочно предположили, что Иван Жихарев — настоящая личность, а не прикрытие).