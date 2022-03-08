Как бойцы теробороны собираются защищать Киев от российской армии

По данным Министерства обороны Украины за десять дней войны в ряды теробороны записалось около 100 тыс. человек. Среди них много довольно известных личностей – некоторые народные депутаты, бывшие чиновники, певцы и даже именитые боксеры - Александр Усик и Василий Ломаченко.

Согласно законодательству, в каждой украинской области создана бригада теробороны, а количество батальонов зависит от числа районов в конкретной области. Помимо этого, отдельный батальон собран в каждом областном центре, а в Киеве отдельная бригада теробороны.

Известный украинский журналист Павел Казарин, проживающий в столице и родом из Крыма, одним из первых записался в ряды теробороны. Он рассказывает, что еще 24 февраля работал как журналист, провел пару эфиров на радио, а в пятницу принял решение уйти в военкомат. В его взводе служат люди разных возрастов, профессий и родов занятий. Есть люди, которые в мирной жизни были драматургами, бизнесменами, автомеханиками, владельцами довольно крупных бизнесов с очень дорогими квартирами, дачами, и возможностью эвакуироваться за пределы страны просто по щелчку пальца. Война стерла все эти границы и сделала все эти довоенные различия абсолютно неважными, заявляет он.

"В взводе люди буквально от 18 до 65 лет – одни годятся мне в дети, а есть люди, которые годятся мне в отцы. Более того, у нас есть две девчонки, которые я уже шутил, младше своих автоматов, но это ровным счетом ничего не меняет. Одной 23 года, вторая еще чуть младше. Но, они, быть может, самые мотивированные бойцы вообще в нашем взводе, потому что, когда на построении командир нарезает задачи и спрашивает, кто готов быть добровольцем, и эти две девчонки всегда делают первыми шаг вперед", – говорит Казарин.

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На данный момент территориальная оборона – это структурное подразделение вооруженных сил Украины, но считается оперативным резервом второго уровня. Задача для бойцов теробороны четко прописаны – высвобождать ресурсы армии для того, чтобы она не отвлекалась на второстепенные цели: несение службы на блокпостах, досмотр автомобилей, соблюдение комендантского часа, задержание потенциальных наводчиков, диверсантов, людей, которые ставят метки для авиаударов и т.д. Плюс помощь в охране общественного порядка, потому что опустевший город у многих вызывает желание помародерить.

Казарин говорит, что их подразделение еще не вступало в открытый бой, но в соседних районах периодически слышны перестрелки, а среди бойцов теробороны есть 200-тые и 300-тые.

Среди тех, кто одним из первых встал под ружье в Киеве оказался и президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко. В первые дни в территориальную оборону набирали всех желающих, потому что наступление на столицу ожидалось в течении нескольких суток. Но постепенно руководители отрядов стали делать упор на качество, а не количество. Зубко рассказывает, что в его подразделении собрались профессиональные солдаты, которые получили ранение и не могли попасть на фронт в армию. Большая часть АТОшники с опытом войны.

"Мы взяли моего товарища, а он актер достаточно известный. Но затем наш командир сказал, что мой товарищ-актер не готов – и при начале боевых действий мы будем его спасать, кого-то своего положим. Конечно, мы сказали этому парню аккуратно, чтобы его не обидеть, он же реально честный, чистый, хочет защищать родину", – говорит Зубко.

За прошедшие 12 дней войны тероборона сильно поменялась, продолжает он. Например, бойцы отрабатывают проход в здание, перемещение, проходят боевое слаживание подразделений. Казарин говорит, что, конечно не обходится без проблем. Так на каждый комплект обмундирования, который привозят армейцы для солдат еще приходится 2-3 комплекта, которые привозят волонтеры. Не хватает, например, бронежилетов, нужны каски, разгрузки и т.д. Положение осложняется тем, что многие такие вещи провозятся, как спецэкспорт по особой процедуре.

"Но, при этом, конечно, очень многие вещи возможны именно благодаря волонтерам. К нам, например, в часть пришел повар мальчик и сказал, что его уже не взяли в терборону, потому что, мест нет. Но он профессиональный повар и хочет быть полезен, может просто готовить для нас. И благодаря этому парню, а он повар из хорошего ресторана, у нас кормежка очень хорошая", – говорит Казарин.

Юрист из города Белая Церковь Виталий Гаделия добавляет, что мужчин, желающих принять участие в теробороне оказалось больше, чем автоматов. Поэтому сейчас в городе ограничили набор и, соответственно, оружие превратились в самое необходимое.

Пока Киев находится в тревожном ожидании. Каждый день раздаются взрывы и ракетные обстрелы. К счастью, нормально работает ПВО, но российские войска нацелены на объекты инфраструктуры, например, до двадцати раз пытались разрушить ракетами местную ТЭЦ. Харьков, Мариуполь, Чернигов, Сумы, Изюм – россияне эти города ровняют с землей и количество жертв среди мирного населения перевалило за 1 тыс. Украинская армия проявляет мужество, высокая степень которого удивила весь мир. А за спиной их стоят бойцы теробороны, которые уже не раз принимали участие в боевых действиях в тех же Сумах или Николаеве.

"Тяжело спать по 3,5 часа в сутки. Очень холодно. Иногда, когда остаешься один очень страшно. Но, мне тут очень хорошо. Потому что, я действительно думаю, что созрел к тому, чтобы защищать свою родину, своих близких, свою землю. Я учусь воевать, быстро схватываю, ведь понимаю, что из таких простых вещей, как долг и честь складывается определение, как это быть настоящим человеком", – завершает Зубко.