Йонинес в Кернаве отметили уже в 55-й раз

Праздник начался 23 июня в полдень с ярмарки мастеров народного быта. В 20 ч. празднование перекочевало к подножию городища. А разные ритуалы совершались уже на его вершине.

Во время разжигания костра собралось множество людей, в полночь начались пляски у костра.

Затем последовала церемония опускания венков в воды Нерис.

Праздник длился до 4:30 ч.