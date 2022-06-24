Йонинес в Кернаве отметили уже в 55-й раз

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В Кернаве состоялся 55-ый праздник Йонинес (Ивана Купалы). Костры, венки, поиски цветка папоротника – это лишь маленькая толика традиций сохранившихся до наших дней.
Праздник начался 23 июня в полдень с ярмарки мастеров народного быта. В 20 ч. празднование перекочевало к подножию городища. А разные ритуалы совершались уже на его вершине.
Во время разжигания костра собралось множество людей, в полночь начались пляски у костра.
Затем последовала церемония опускания венков в воды Нерис.
Праздник длился до 4:30 ч.
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