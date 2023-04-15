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Домантас Сабонис, играющий за баскетбольный клуб Sacramento Kings в Америке, меняет свою веру на иудаизм.
Domantas Sabonis ir Shashana Rosen
Domantas Sabonis ir Shashana Rosen
© Instagram

Его жена Шашана Розен сообщила новостному порталу jweekly.com, что Д. Сабонис намерен принять иудаизм.

"На самом деле мы не говорили об этом публично. Он любит иудаизм и очень хочет быть его частью", — сказал Ш. Розен в интервью.

Д. Сабонис регулярно занимается через Zoom с раввином Эрезом Шерманом из Синайского храма в Лос-Анджелесе.

Консервативный раввин Э. Шерман заявил, что баскетболист всерьез готов больше узнать об иудаизме.

И хотя Д. Сабонис посвятил себя учебе, его жена сказала, что из-за работы он не может взять на себя обязательство соблюдать все требования религии, сообщает jweekly.com.

"Он должен летать и делать все это, но он продолжает учиться. Мы соблюдаем Песах, мы соблюдаем Шаббат. Мы не садимся за руль и каждую неделю едим специальный ужин на Шаббат", - сказала Ш. Розен.

Delfi напоминает, что Д. Сабонис и Ш. Розен поженились в августе 2021 года. Об этом также сообщил представитель команды, в которой играет баскетболист.

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