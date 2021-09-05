Известные люди вспоминают легенду Вильнюса Розочку

Розочка не только привлекала взгляды прохожих, ее фотографиями делились в интернете, в социальных сетях.

Душа Вильнюса, городская легенда, носитель самобытной эстетической идеи и просто яркий персонаж улиц Старого города – так называли Розочку.

"Зовите меня просто Розочкой. Так меня окрестили. С давних пор. Городская легенда? Да, я ею стала. Я не сбилась с жизненного пути. Ведь все могло быть иначе. Но мне кто-то помогает... Если жизнь так определила, и хорошо. Мы живем только раз!" – сказала как-то Вида в интервью изданию Mieste.

Статьи по теме: Скончалась вильнюсская легенда Розочка

Известные люди делились своими воспоминаниями о Розочке после того как стало известно о ее смерти.

Журналист и ведущий телепередач Жигимантас Барисас не только общался с Розочкой, но и брал у нее интервью. "Я помню тот день, когда мне удалось поговорить с Розочкой. Мы просто присели на ул. Пилес и поговорили. OА через неделю я отдал ей в руки журнал с готовым интервью. Я помню ту получасовую беседу как из фильма", – писал он в фейсбуке.

Rožytė

Барисас сказал Delfi: "Я помню ту нашу встречу. Я работал в СМИ, руководил одним журналом. Увидел Розочку в Старом городе и подошел к ней. Я попросил ее дать интервью. Уговорить ее было нелегко, но удалось это сделать. Мы сели в кафе, заказали кофе и булочки и приятно побеседовали. Потом я ей пообещал, что свяжусь с ней и передал ей журнал в руки. Так и сделал. Правда, как и у других, Розочка попросила у меня денег. Я отдал все, что у меня тогда было. Но ту беседу я помню, она была искренней и глубокой. Все ее ответы были прочувствованы. Я помню ее взгляд. Очень жаль, что не стало такого яркого человека. Недаром ее называли одним из символов Вильнюса. Я надеюсь, ее жизнь, которая была нелегкой, все же была нескучной. Пусть покоится с миром".

© Augustas Didžgalvis

Помнит о Розочке и Саугирдас Вайтуленис, который написал в фейсбуке: "Есть люди, которых ты лично не знаешь, но они присутствуют в твоей жизни каждый день. Такой была Розочка, которую я каждый день встречал на ул. Пилес, около дома. Она очень мило умела опросить несколько евро – говорила, на красоту! Сегодня Старый город лишился частички своей прелести, которую Розочка, или Вида, как ее звали на самом деле, дарила ему много лет. Легкого пути!".

Печальный комментарий оставила и ведущая мероприятий Агне Григалюнене: "Как грустно. Сложно поверить, но я работала с ней на одном мероприятии. Это был человек острого ума, предприимчивый человек, смышленый и сердечный. Пусть покоится с миром".

"Вильнюс потерял частичку своего лица", – сказала Григалюнене Delfi.

Весть о смерти Розочки омрачила и настроение актера Айстиса Мицкявичюса. "Скорблю в связи со смертью вильнюсской Розочки. Я сам неоднократно давал госпоже Виде денюжку, угощал ее кофе. Время перемен", – подытожил он.

Фотограф Žmonės Foto Грета Скарайтене также не раз обращала внимание на Розочку – она попадала и в объектов Греты.

"Вильнюс лишился еще одного своего символа. Розочка. Вильнюс стал серым. Жаль, что я мало фотографировала. Она просила центы, евро за фотографии. Как настоящая модель. Сейчас я жалею, что не заплатила", – признала она.

Утрата коснулась и исполнительницу Мигле Вилчаускайте-Миглоко: "Розочка! Она так хорошо поднимала настроение, она была украшением Вильнюса, у всех моих зарубежных друзей, приезжавших в Вильнюс, есть ее фотографии!!! Покойся с миром, и будь украшением райских улиц на небесах".