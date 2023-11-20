Избиратели шлют невеселые новости Шимоните и Ландсбергису

Опрос, проведенный в конце октября/начале ноября, показал, что на 7% вырос рейтинг общественного деятеля Андрюса Тапинаса, на 4% - Пятраса Гражулиса, на 3% - экс-президента Роландаса Паксаса.
По сравнению с данными за сентябрь, на 3% ухудшился рейтинг экс-президента Дали Грибаускайте и на столько же улучшился рейтинг председателя Литовского союза крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса. Оценка других деятелей не изменилась.
Данные последнего опроса, показывают, что уровень доверия к Шимоните и Ландсбергису находится на рекордной низкой отметке.
Компания Baltijos tyrimai следит за рейтингом Шимоните с ноября 2011 года. Самой хорошей ее оценка была в ноябре 2018 г. (56% респондентов оценивали ее положительно, а 34% - отрицательно), а самая худшая оценка в октябре/ноябре 2023 года – положительно 20%, отрицательно 74%.
За рейтингом Ландсбергиса компания следит с мая 2015 года. Лучше всего его оценивали в январе 2018 г. (39% положительно и 51% отрицательно), а хуже всего сейчас (14% положительно и 79% отрицательно).
Хуже всего на этот раз жители оценили – Ландсбергиса (79%), председателя Партии свободы Аушрине Армонайте (77% отрицательно, 15% положительно), экс-председателя Верховного совета/Восстановительного сейма Витаутаса Ландсбергиса (74% отрицательно и 17% положительно), Шимоните (соответственно 74% и 20%), председателя Движения либералов Викторию Чмилите-Нильсен (соответственно 63% и 30%).
В список политиков, которых отрицательно оценивают, попал и Гражулис - 62% (29% - положительно) и европарламентарий Виктор Успасских (соответственно 61% и 24%).
Лучше всего респонденты оценили экс-президента Валдаса Адамкуса (80% положительно и 12% отрицательно) и нынешнего главы страны Гитанаса Науседу (соответственно 72% и 21%).
Больше половины респондентов положительно оценили Анушаускаса (63%), еще 26% оценили его отрицательно, Далю Грибаускайте положительно оценили 57% респондентов, а отрицательно 36%, а лидера соцдемов Вилию Блинкявичюте соответственно 54% и 36%.
Положительно респонденты оценили еврокомиссара Виргиниюса Синкявичюса и Тапинаса, адвоката Игнаса Вегеле, депутата Ремигиюса Жемайтайтиса, которого обвиняют в антисемитских высказываниях и председателя Партии труда Андрюса Мазурониса.
Опрос был проведен с 23 октября по 7 ноября. В нем участвовали 1013 жителей Литвы старше 18 лет.