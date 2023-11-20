Избиратели шлют невеселые новости Шимоните и Ландсбергису

Опрос, проведенный в конце октября/начале ноября, показал, что на 7% вырос рейтинг общественного деятеля Андрюса Тапинаса, на 4% - Пятраса Гражулиса, на 3% - экс-президента Роландаса Паксаса.

По сравнению с данными за сентябрь, на 3% ухудшился рейтинг экс-президента Дали Грибаускайте и на столько же улучшился рейтинг председателя Литовского союза крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса. Оценка других деятелей не изменилась.

Данные последнего опроса, показывают, что уровень доверия к Шимоните и Ландсбергису находится на рекордной низкой отметке.

Компания Baltijos tyrimai следит за рейтингом Шимоните с ноября 2011 года. Самой хорошей ее оценка была в ноябре 2018 г. (56% респондентов оценивали ее положительно, а 34% - отрицательно), а самая худшая оценка в октябре/ноябре 2023 года – положительно 20%, отрицательно 74%.