Избиратель удивлен: голосовали вдвоем, а засчитан только один голос

Падрезас сказал Delfi, что они с братом живут в Вильнюсе, но зарегистрированы в Круонисе, поэтому на выборах голосовали по почте.

В понедельник он проверил данные на сайте ГИК по голосованию на участке в Круонисе и удивился. Там было указано, что за Жалимаса по почте голосовал только один избиратель (всего 4 голоса за этого кандидата).

"Я всегда слежу за выборами, особенно, когда на родине голосуют мои близкие и соседи. Я был удивлен, поскольку после беседы с братом я был уверен, что за Жалимаса по почте должно быть как минимум два голоса. Однако в результатах было указано, что по почте за Жалимаса голосовал лишь один человек", – сказал он Delfi.

Падрезас считает, что это либо ошибка в подсчетах, либо не были засчитаны все бюллетени.