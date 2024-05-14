Избиратель удивлен: голосовали вдвоем, а засчитан только один голос

Падрезас сказал Delfi, что они с братом живут в Вильнюсе, но зарегистрированы в Круонисе, поэтому на выборах голосовали по почте.
В понедельник он проверил данные на сайте ГИК по голосованию на участке в Круонисе и удивился. Там было указано, что за Жалимаса по почте голосовал только один избиратель (всего 4 голоса за этого кандидата).
"Я всегда слежу за выборами, особенно, когда на родине голосуют мои близкие и соседи. Я был удивлен, поскольку после беседы с братом я был уверен, что за Жалимаса по почте должно быть как минимум два голоса. Однако в результатах было указано, что по почте за Жалимаса голосовал лишь один человек", – сказал он Delfi.
Падрезас считает, что это либо ошибка в подсчетах, либо не были засчитаны все бюллетени.
"В последнем я, конечно, сомневаюсь, поэтому я написал запрос в ГИК, чтобы выяснить, все ли результаты подсчитаны верно", – писал избиратель.
ГИК получил жалобу Подрезаса в понедельник. Пресс-секретарь ГИК Индре Раманавичене сказала, что ее рассмотрят.
"Нечасто, но бывают случаи, когда ГИК получает запросы от близких избирателей, которые пишут, что близкий им человек голосовал за конкретного избирателя, но в результатах этого не видно. Бывали случаи, когда на самом деле человек голосовал за одного кандидата, а близким сказал, что голосовал за другого, чтобы избежать конфликта в семье", – сказала Delfi представитель ГИК.
По ее словам, комиссия выступает за свободу выбора каждого избирателя и не может проверить, за кого именно он голосовал, потому что голосование тайное.
"Поэтому и в данном случае может быть такая ситуация, что брат избирателя мог голосовать не за того, кого назвал", – сказала Раманавичене.