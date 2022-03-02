aA
После того как в Украине началась война, беспокойство охватило и Литву. Жители стали массово менять и заказывать паспорта. В Каунасе на весь город осталось лишь одно отделение Департамента миграции, около него стоят толпы желающих получить документы.
Из-за войны в Украине напряжение в Каунасе – жители массово заказывают паспорта
© DELFI montažas

В редакцию Delfi пришло письмо читательницы Густе из Каунаса. Она рассказала об очередях в отделении миграции.

"Я хотела зарегистрироваться, чтобы заказать паспорт для ребенка, однако ближайшее время регистрации - только через месяц. Я ехала мимо отделения и видела, что с раннего утра там стоят большие очереди. Почему в Каунасе есть лишь одно место, где можно заказать документы? Разве нормально, когда приходится так долго ждать документ. Это необходимая вещь, он должен быть у человека, а очереди космические. Видно, что на улице стоят даже люди с маленькими детьми", – писала Густе.

Статьи по теме:
Политолог: тактика России меняется, НАТО медлит
Михаил Шишкин: Россия теперь ассоциируется не с русской литературой и музыкой, а с детьми под бомбами

Заведующий Каунасского отделения Департамента миграции Вацловас Ражанскас сказал, что количество клиентов выросло, когда начались военные действия в Украине.

"Основной причиной клиенты называют неизвестность, связанную с дальнейшими военными действиями. Жители обычно заказывают паспорта в срочном порядке или идентификационные карты. Многие приходят с малолетними детьми.

Мы принимаем тех, кто зарегистрировался заранее и тех, кто стоит в живой очереди. Были дни, когда мы обслуживали в 3 раза больше людей, чем обычно. Каунасское отделение работает на максимальной мощности, увеличивает время работы, регулирует потоки. У нас нет возможности привлечь больше работников, поскольку мы должны выполнять все функции: регистрировать беженцев из Украины, принимать и рассматривать заявления на получение вида на жительство, национальные визы, работать с беженцами из Центра регистрации иностранцев, принимать граждан ЕС", – пояснил Ражанскас.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Verslas Plius Ugnė Karaliūnaitė

Mauricas: būsto kainos rauna stogą – kada ši beprotybė aprims

Delfi Plius Renata Valatkienė

Bandymas rasti vyrą po keturiasdešimties: suvalkietis po pasimatymo kvietė pasimylėti tiesiog mikriuke, o žvejas apšaukė, kad ne taip laiko puodelį

Delfi Plius The Economist

Kaip vienas sakinys Zelenskį pavertė pavojingiausiu Putino priešu

„Anonymous“ įgyvendina savo pažadus: per 5 dienas apkartino gyvenimą ne tik Rusijai, bet ir Baltarusijai

Delfi Plius Greta Katkevičienė

Užgavėnių šventimas praeitame amžiuje: gąsdino vaikus, blynus vadino Kauno restoranų išmone, o didžiausias vargas buvo nesusituokusiems

Delfi Plius Ina Antaniškytė

Kuo skiriasi Hagos Tarptautinio Teisingumo Teismas bei Tarptautinis Baudžiamasis Teismas ir kokia atsakomybė gali grėsti agresoriui?

Delfi Plius Forumas „Pauzė“

Diskusija: tvarios empatiškos lyderystės ir verslo sėkmės koreliacija

Delfi Plius Psichologas Gediminas Navaitis

Putino psichologinis tipažas: kodėl kai kurie rusai tapo nuolankiais Kremliaus nusikaltimų bendrininkais?

Delfi Plius Eugenija Grižibauskienė

Rinkos chuliganams vadovaujantis Braukyla – apie kosminį augimą, ypatinguosius klientus ir pusės tūkstančio jaunėlių komandą

Delfi Plius Sniego pilys

Kur atsidūrė senųjų Kremliaus šulų šeimos po jų mirties ar atstatydinimo: istorija byloja apie nepavydėtinus likimus

Delfi Plius Giedrius Petkevičius/Sausuolis

Sovietų ir arabų planas prieš Izraelį: tai turėjo išspręsti „žydų klausimą“ visiems laikams

Статьи по теме:

Грибаускайте: "санкции путина не остановят, войну остановит только война"

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что...

Кубилюс: Путин допустил огромную ошибку

Европарламентарий Андрюс Кубилюс в передаче на Delfi TV...

Экономист о России: они сами в ступоре от сложившейся ситуации

Российская военная инвазия в Украине продолжается....

Грибаускайте: нынешнее состояние Путина очень опасное

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью CNN...

TOP новостей

Karas Ukrainoje

Война в Украине. Взрывы в городах, ожидание переговоров сторон

Противостояние российской агрессии со стороны...

Политолог: тактика России меняется, НАТО медлит

Профессор Института международных отношений и...

Спецэфир DELFI с Матвеем Ганапольским и Насткой Федченко из Киева: "И вы тоже должны быть готовы"

Россия продолжает военное вторжение в Украину по...

Премьер Литвы заговорила об "атомных" санкциях в отношении России: это точно не SWIFT

Премьер-министр Литвы в среду еще раз подчеркнула, что...

Премьер-министр: Литва могла бы выжить и без газпромовского газа (3)

Премьер-министр Ингрида Шимоните говорит, что Литва...