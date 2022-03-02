Из-за войны в Украине напряжение в Каунасе – жители массово заказывают паспорта

В редакцию Delfi пришло письмо читательницы Густе из Каунаса. Она рассказала об очередях в отделении миграции.
"Я хотела зарегистрироваться, чтобы заказать паспорт для ребенка, однако ближайшее время регистрации - только через месяц. Я ехала мимо отделения и видела, что с раннего утра там стоят большие очереди. Почему в Каунасе есть лишь одно место, где можно заказать документы? Разве нормально, когда приходится так долго ждать документ. Это необходимая вещь, он должен быть у человека, а очереди космические. Видно, что на улице стоят даже люди с маленькими детьми", – писала Густе.
Заведующий Каунасского отделения Департамента миграции Вацловас Ражанскас сказал, что количество клиентов выросло, когда начались военные действия в Украине.
"Основной причиной клиенты называют неизвестность, связанную с дальнейшими военными действиями. Жители обычно заказывают паспорта в срочном порядке или идентификационные карты. Многие приходят с малолетними детьми.
Мы принимаем тех, кто зарегистрировался заранее и тех, кто стоит в живой очереди. Были дни, когда мы обслуживали в 3 раза больше людей, чем обычно. Каунасское отделение работает на максимальной мощности, увеличивает время работы, регулирует потоки. У нас нет возможности привлечь больше работников, поскольку мы должны выполнять все функции: регистрировать беженцев из Украины, принимать и рассматривать заявления на получение вида на жительство, национальные визы, работать с беженцами из Центра регистрации иностранцев, принимать граждан ЕС", – пояснил Ражанскас.
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