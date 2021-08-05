"Поэтому в сегодняшнем оперативном отчете по COVID-19 представлен неполный отчет по лабораторным данным. Эти сбои сказались и на результате новых случаев", – сказано в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Литве установили 218 новых случаев коронавируса, выполнено 2282 ПЦР тестов и 6875 антигенных тестов.
Департамент статистики отмечает, что данные будут восстановлены в пятницу, 6 августа.
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