"Поэтому в сегодняшнем оперативном отчете по COVID-19 представлен неполный отчет по лабораторным данным. Эти сбои сказались и на результате новых случаев", – сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Литве установили 218 новых случаев коронавируса, выполнено 2282 ПЦР тестов и 6875 антигенных тестов.

Департамент статистики отмечает, что данные будут восстановлены в пятницу, 6 августа.