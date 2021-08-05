aA
Из-за внеплановых работ в системе e.sveikatа представлены неверные данные о заболеваемости ковидом, об этом сообщил Департамент статистики Литвы.
Greitieji COVID-19 testai
Greitieji COVID-19 testai
© AFP / Scanpix

"Поэтому в сегодняшнем оперативном отчете по COVID-19 представлен неполный отчет по лабораторным данным. Эти сбои сказались и на результате новых случаев", – сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Литве установили 218 новых случаев коронавируса, выполнено 2282 ПЦР тестов и 6875 антигенных тестов.

Департамент статистики отмечает, что данные будут восстановлены в пятницу, 6 августа.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Литве установлено еще 176 случаев дельта-штамма коронавируса (3)

В Литве установлено еще 176 случаев дельта-штамма...

Коронавирус в Литве: 218 новых случаев, скончался один человек (3)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 218 новых случаев...

ВОЗ призвала приостановить повторную вакцинацию от COVID-19 (3)

В связи с нехваткой вакцин в бедных странах Всемирная...

Свыше 300 человек на Олимпийских играх заразились коронавирусом (2)

Наивысший суточный показатель инфицирования...

TOP новостей

Бизнес удивлен планами правительства Литвы: почему в магазин можно, а в летнее кафе - нет? (75)

Бизнес удивлен планами правительства Литвы по...

"Delfi Главное": провокации режима Лукашенко на границе, мигранты и местные жители - как уживаться? 700 лет общей литовско-татарской истории (20)

В этом выпуске " Delfi Главное ": полиция Литвы начала...

Глава МИД Литвы: один самолет из Басры сегодня не вылетел в Минск (47)

Посол Европейского союза ( ЕС ) в Ираке Мартин Хат...

Премьер-министр Литвы: части населения могут компенсировать повышение платы за отопление (31)

Рост цен на отопление - мировая тенденция, Литва этот...

Минздрав Литвы представил порядок ревакцинации жителей от ковида (28)

4 августа в Сантаришкской клинике третьей дозой...