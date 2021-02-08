"Обратим больше внимания на предприятия (...) При получении своевременной информации о конкретных предприятиях одни или вместе с другими ведомствами будем приводить неожиданные проверки таких предприятий", - в понедельник заявил журналистам генеральный комиссар Ренатас Пожела.

По данным Национального центра общественного здоровья, за минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусом установлены на ткацкой фабрике в Биржай, на металлоперерабатывающем предприятии в Кретинге.

В выходные появились сообщения о новых вспышках на строительном предприятии в Клайпеде, рыбоперерабатывающем предприятии в Таурагском районе, а также на швейном предприятии в Алитусе.

Зафиксированы случаи заражений и на судоремонтном предприятии в Клайпеде, на строительных предприятиях в Гаргждай и Мариямполе, на мебельной фабрике в Каунасе и Висагинасе, на авторемонтном предприятии в Паневежисе, на швейном предприятии в Радвилишском районе, на электромонтажном предприятии в Вильнюсе.

С начала пандемии в Литве коронавирусом заразились 187 039 человек, 138 207 человек выздоровело, 43 506 человек - болеют.

Число смертей от коронавируса в стране - 2955.