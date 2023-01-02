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По техническим причинам откладывается выдача временных видов на жительство в Литве через иностранного поставщика услуг, которая должна была начаться в понедельник.
Из-за технических проблем отложена выдача временных видов на жительство в Литве за рубежом
© DELFI / Andrius Ufartas

По информации Департамента миграции, необходимые программные решения будут внедрены в течение недели, а сервис начнет бесперебойно работать в следующий понедельник, 9 января.

«Сегодня утром, 2 января, при запуске вышеупомянутого сервиса в режиме реального времени был обнаружен ряд системных проблем, которые нельзя было предвидеть при тестировании сервиса в закрытой среде. Кроме того, выяснилось, что в литовскую миграционную информационную систему MIGRIS потребуется внести некоторые дополнительные непредвиденные программные изменения, которые включают в себя чрезвычайно большой объем данных», — говорится в комментарии ведомства.

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С начала этого года Департамент миграции должен был начать предоставлять услугу выдачи временного вида на жительство в Литве через внешнего поставщика услуг. Компания VFS Global была выбрана посредством государственных закупок.

Планируется, что иностранцы, желающие получить временный вид на жительство в Литве, смогут подавать заявления в 34 различных зарубежных странах, где будут действовать офисы VFS Global, предоставляющие такие услуги.

После того, как специалисты Департамента миграции примут решение о выдаче временного вида на жительство в Литве, изготовленная карта будет отправлена ​​за границу. Таким образом, иностранец приедет в Литву уже с действующим видом на жительство, и ему не нужно будет получать визу дополнительно.

До сих пор заявления о выдаче временного вида на жительство можно было подавать только после легального прибытия в Литву и бронирования визита в отдел обслуживания клиентов Департамента миграции.

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