Из-за снега ситуация на дорогах сложная во всей Литве

Дорожные службы чистят и посыпают заснеженные дороги, однако из-за метели их вскоре снова заваливает снегом, поэтому водителей просят выбирать безопасную скорость.
В Каунасском районе, на дороге A5, в пятницу утром было ограничено движение, поскольку с дороги съехал тягач.
По данным полиции, тягачом управлял нетрезвый (2 промилле) водитель (1961 г.р.). Тягач у поворота на Мастайчай съехал с дороги в четверг, в 21.10 ч.
В Западной Литве сильный ветер валил деревья, из-за скользких дорог с в ДТП попали несколько тягачей, в Шилутском районе опасно накренился автобус с пассажирами.
Представитель Клайпедских пожарных-спасателей Юозас Винтилас сказал, что за сутки в Клайпеде, Скуодасе и Паланге поваленные деревья пришлось убирать 21 раз.
"Попаленные деревья повредили 6 автомобилей. Во дворе одного дома были повреждены три автомобиля, в другом - два, в другом месте машину повредили вырванные ветром конструкции забора", – сказал он.
Трижды пожарные выезжали, чтобы закрепить оторванные крыши многоквартирных домов. За сутки было зафиксировано 12 ДТП, после которых требовалась помощь пожарных-спасателей. Люди в ДТП не пострадали.
"Больше всего ДТП было на автомагистрали около Клайпеды. Около кольца Якай и с одной и с другой стороны с дороги съехали автомобили, несколько тягачей", – рассказал Винтилас.
20 января, в 18 ч. в деревне Лапинай (Шилутский район) пожарные вызволяли пассажиров автобуса, который повис на краю дорожной канавы. "Пассажиры не могли выйти, поскольку как только они двинулись к выходу, автобус еще больше накренился, люди могли пострадать. Мы вызывали дополнительную технику, освободили 14 пассажиров", – рассказал представитель пожарных.
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