Из Тель-Авива вылетел Spartan с 29-ю литовцами на борту

Представитель главы МИД Литвы Паулина Левицките сказала, что Spartan с 29 пассажирами вылетел из аэропорта в 20.30 ч.

Ранее сообщалось, что Spartan из Тель-Авива отправится в Турцию, в Анталью, откуда граждане Луитвы должны будут самостоятельно вернуться домой.

Напомним, что 7 октября группировка ХАМАС атаковала Израиль. Террористы пустили тысячи ракет в сторону израильских городов и ворвались на территорию страны. Израиль официально объявил военное положение. Литовские ведомства ищут способ вернуть своих граждан из военной зоны.