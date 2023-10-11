Из Тель-Авива вылетел Spartan с 29-ю литовцами на борту

Представитель главы МИД Литвы Паулина Левицките сказала, что Spartan с 29 пассажирами вылетел из аэропорта в 20.30 ч.
Ранее сообщалось, что Spartan из Тель-Авива отправится в Турцию, в Анталью, откуда граждане Луитвы должны будут самостоятельно вернуться домой.
Напомним, что 7 октября группировка ХАМАС атаковала Израиль. Террористы пустили тысячи ракет в сторону израильских городов и ворвались на территорию страны. Израиль официально объявил военное положение. Литовские ведомства ищут способ вернуть своих граждан из военной зоны.
В среду после обеда в Литвы доставили 97 граждан нашей страны. Во вторник Национальный центр управления кризисами решил держать в регионе военный грузовой самолет Spartan. По словам главы центра Вилмантаса Виткаускаса, самолет будет базироваться в Турции до 15 октября. За один рейс самолет может привезти 38 пассажиров.