Жительница Паневежиса Дангуоле Василяускене с мужем Томасом часто ездят в Польшу - раз в три месяца. В последний раз они были там две недели назад и потратили 600 евро.

По словам Василяускене, главное заранее просмотреть рекламу разных торговых центров и составить список дешевых продуктов. Кроме того, при покупке важно смотреть на срок годности товаров.

"Если вы этого не сделаете, можете купить даже дороже, чем в Литве. Мы начинаем поездку с рынка и мясной базы, там наилучший выбор в субботу утром, потом едем в большие магазины. Если будете брать все подряд, в надежде, что все дешевле, разочаруетесь", – замечает Василяускене.

Семья покупает в Польше много мяса. В последний раз за куриные ножки они платили по 1,1 евро, а за четверти - 1 евро. Больше всего, по словам Дангуоле, удается сэкономить на товарах для детей.

Например, молочные смеси для 6-месячного внука покупают меньше чем за 10 евро (в Литве 15 евро). Подгузники в Польше на треть дешевле, чем в Литве.

"Мы покупаем там необходимое и для себя и для дочери и ее семьи. По подсчетам, экономим несколько сот евро. Там дешевле не только еда, но и лекарства, можно ехать с бумажными рецептами от врача", – сказала Василяускене.

Семья едет на своей машине и заливает в Польше полный бак горючего. Две недели назад в Сувалках литр бензина стоил 1,22 евро (в Литве 1,4–1,5 евро).

"Я не сомневаюсь, что после упразднения НДС ездить в Польшу станет еще выгоднее. Поляки даже учат литовский язык, поэтому языкового барьера нет", – сказала Василяускене.

По ее словам, в Польше дешевле и одежда, обувь, мебель, строительные материалы.

"Можно сказать, что весь дом у нас обставлен мебелью из Польши. Там дешевле не только польская мебель, но и мебель из Ikea. На закупки уходит целый день, но оно того стоит", – заметила женщина.

На введение нулевого НДС на продукты в Польше мгновенно отреагировали турфирмы. Компания Autrega до сих пор занималась только туристическими поездками в Польшу на отдых, сейчас она приглашает клиентов ехать туда за покупками.

"Много людей интересуется. Мы планируем посетить крупные ТЦ. Думаю, первые поездки будут зависеть от пожелания клиентов. Потом уже будем знать лучшие места и предпочтения людей", – сказала глава компании Регина Стокене. Нет сомнений, что такие поездки будут популярными. Цена поездки – 20 евро на человека. В первые рейсы отправится большой автобус, чтобы вместить клиентов и их покупки. Клиентов даже обещают развести по домам.

Возить жителей за покупками в Польшу планирует и компания Bustrega. Один из ее руководителей Арунас Моркунас сказал, что начал организовывать такие поездки еще в 2016 году. Но тогда, по его словам, большого интереса не было, зато сейчас телефон звонит очень часто.

"Звонят, чтобы узнать, когда мы повезем в Польшу. Пока у нас нет конкретных планов, но мы не исключаем такую возможность", – сказал Моркунас. Он заметил, что для того, чтобы поездка окупилась, достаточно 6-8 клиентов, которые заплатят 25-30 евро.

"Польша достаточно далеко от Паневежиса. Сначала, возможно, и будет спрос. Если человеку все сгодится, он поедет, но если у человека есть устоявшаяся корзина товаров, вряд ли он захочет ее менять. Я ездил и сам. Накупил всего, потом ел нехотя", – рассказал Моркунас.

Комментарий экономиста банка Luminor Жигимантаса Маурицаса

Дело не в льготном НДС. Расходы на продукты в Польше составляют всего 1/4 всех расходов литовцев в этой стране. Остальная часть - расходы на другие товары, которые там облагаются 23% НДС. В Литве он составляет 21%.

Интересно, что поляки в Вильнюсе на продукты тратят почти столько же, сколько литовцы в Польше. Главный фактор – курс валюты. В Польше дешевле, чем во всех странах, с которыми она граничит, поэтому Литва здесь не исключение.

Низкие цены в Польше обусловлены дешевизной злотого (в 2019 г. 1 евро стоил 4,30, а в 2021 г – 4,56 злотых).

Польше помогает и конкуренция, поэтому цены на потребительские товары там на 15–30% меньше, чем в других соседних странах.

У Литвы нет шансов стать более дешевой страной, чем Польша, поэтому и не стоит пытаться. Лучше конкурировать с Польшей размерами зарплат, снижая налоги на труд, чем больше будут у нас зарплаты, тем меньше будет желания ехать в Польшу.