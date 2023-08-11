Из разных больниц массово бегут врачи: дальше будет только хуже

В начале июля 12 врачей ушли из Зарасайской больницы. Позже 7 врачей сообщили о намерении покинуть Расейнскую больницу.
Массовый уход врачей не обошел стороной и столицу. 40 работников ушли из Центральной поликлиники, в их числе – не только заведующие отделений, но и почти вся администрация, работники хозчасти.
После объединения трех больниц на взморье из больницы ушли 50 врачей. Всего сейчас в филиале Клайпедской университетской больницы Клайпедская больница не хватает 249 работников.
Депутат Юргита Сеёнене сказала Delfi, что, по ее мнению, врачи покинули эти медучреждения по разным причинам. А председатель Литовского объединения врачей Аустрида Герлякене считает, что корни такого явления надо искать глубже. По ее прогнозам, если ничего не менять, ситуация будет только ухудшаться.
Сеёнене считает, что в Клайпеде врачи ушли из-за объединения больниц и проблема была в том, что перед объединением одна из больниц повысила зарплаты.
"Конечно, работникам это понравилось, но в новой больнице не было такой возможности. Вторая причина - неизвестность, ведь новый руководитель вступит в должность только в октябре", – Сеёнене надеется, что Клайпеде удастся решить этот вопрос, поскольку там до этого не было проблем с нехваткой врачей и другого медперсонала.
Уход врачей из Зарасайской больницы депутат считает последствием неудачной политической борьбы и плохой коммуникации нового мэра.
Что касается Расейняй, то тут Сеёнене видит протест против, по мнению врачей, плохо организованного конкурса на пост директора больницы и его результатов (выяснилось, что новый директор больницы был судим за мошенничество).
Депутат заметила, что в подобных случаях больше всего страдают пациенты.
Что касается Центральной поликлиники, то, по словам Сеёнене, там давно уже было проблемы. "Надеюсь, ситуация исправится, поскольку сейчас и пациенты уже жалуются на качество услуг, оно стало хуже, чем было", – комментировала Сеёнене.
Герлякене вообще подняла вопрос, по какой причине был уволен прежний глава Центральной поликлиники, место которого занял Здислав Скварцяны.
"Бывший глава, до Скварцяны, хорошо работал. Почему был уволен директор, при котором все было хорошо, хватало и финансов на все потребности?" – удивлялась она.
Герлякене считает массовые увольнения отсутствием долгосрочной стратегии.
"С самых первых лет независимости не углублялись в потребности предоставления услуг здравоохранения. Только шли на поводу у университетских больниц и заботились об их потребностях. Вся база резидентуры была только там. В этом году впервые эти базы учредили в регионах. Не было никаких государственных заказов по подготовке специалистов, хотя учреждения государственные. Университеты действовали автономно, а ведь если не заботишься о наличии врачей 5–10 лет, то, конечно, не надо платить за эти программы. Университеты без дополнительного финансирования не готовили какие-то программы, ведь на все нужны деньги. Проблемы нарастали", – сказала Delfi Герлякене.
По ее словам, Литовское объединение врачей не раз просило сосчитать, сколько и каких врачей, медсестер есть в Литве, но ему все показывали данные ОЭСР, согласно которым, врачей у нас больше чем в среднем по Европе на 100 000 жителей. Но никто не считал, сколько получено лицензий, сколько людей работает.
"Недавно, профессор Миндаугас Станкунас в Facebook поделился информацией о том, что в Литве врачей считают в зависимости от того, сколько есть ставок. У меня появилось подозрение, что в Литве врачей не больше среднего в Европе, просто наши врачи работают больше врачей в других странах ЕС. Нагрузка не отрегулирована, как и зарплаты за такую нагрузку. Врач, чтобы больше заработать, работает в нескольких местах, и, возможно, число ставок iне совпадает с количеством рабочих часов, поскольку это физически невозможно. Беспорядок огромный", – сказала Герлякене.
Она напомнила, что эта проблема выявилась во время коронавируса, когда министр Аурелиюс Верига подписал закон о работе врачей циклами, и стало ясно, что в районах это невозможно, поскольку врачи из-за ограничений не могут ехать на работу в регионы.
Герлякене сказала, что врачи уходят из государственных учреждений, поскольку как и другие специалисты, хотят работать в нормальных условиях, иметь необходимое оборудование, одежду, время работы – без сверхурочных, стресса, моббинга.
"Если в Литве не изменится политическая ситуация отношений с системой здравоохранения, то волна мигрирующих врачей будет огромной. Нужно время и политические решения для стабилизации ситуации", - сказала она.
Но для начала, по словам Герлякене, надо признать, что ситуация неважная, что врачей в Литве на самом деле не хватает, что считать надо не ставки и лицензии.