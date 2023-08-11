Из разных больниц массово бегут врачи: дальше будет только хуже

"Конечно, работникам это понравилось, но в новой больнице не было такой возможности. Вторая причина - неизвестность, ведь новый руководитель вступит в должность только в октябре", – Сеёнене надеется, что Клайпеде удастся решить этот вопрос, поскольку там до этого не было проблем с нехваткой врачей и другого медперсонала.

Депутат Юргита Сеёнене сказала Delfi, что, по ее мнению, врачи покинули эти медучреждения по разным причинам. А председатель Литовского объединения врачей Аустрида Герлякене считает, что корни такого явления надо искать глубже. По ее прогнозам, если ничего не менять, ситуация будет только ухудшаться.

Массовый уход врачей не обошел стороной и столицу. 40 работников ушли из Центральной поликлиники, в их числе – не только заведующие отделений, но и почти вся администрация, работники хозчасти.

"Бывший глава, до Скварцяны, хорошо работал. Почему был уволен директор, при котором все было хорошо, хватало и финансов на все потребности?" – удивлялась она.

Что касается Центральной поликлиники, то, по словам Сеёнене, там давно уже было проблемы. "Надеюсь, ситуация исправится, поскольку сейчас и пациенты уже жалуются на качество услуг, оно стало хуже, чем было", – комментировала Сеёнене.

Что касается Расейняй, то тут Сеёнене видит протест против, по мнению врачей, плохо организованного конкурса на пост директора больницы и его результатов (выяснилось, что новый директор больницы был судим за мошенничество).

"С самых первых лет независимости не углублялись в потребности предоставления услуг здравоохранения. Только шли на поводу у университетских больниц и заботились об их потребностях. Вся база резидентуры была только там. В этом году впервые эти базы учредили в регионах. Не было никаких государственных заказов по подготовке специалистов, хотя учреждения государственные. Университеты действовали автономно, а ведь если не заботишься о наличии врачей 5–10 лет, то, конечно, не надо платить за эти программы. Университеты без дополнительного финансирования не готовили какие-то программы, ведь на все нужны деньги. Проблемы нарастали", – сказала Delfi Герлякене.

По ее словам, Литовское объединение врачей не раз просило сосчитать, сколько и каких врачей, медсестер есть в Литве, но ему все показывали данные ОЭСР, согласно которым, врачей у нас больше чем в среднем по Европе на 100 000 жителей. Но никто не считал, сколько получено лицензий, сколько людей работает.