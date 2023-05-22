Из Литвы высылают все больше россиян и белорусов: раньше такая причина была редкой

Гудзинскайте рассказала Delfi, что из-за угрозы безопасности Литвы в этом году 309 белорусов и 38 россиян не получили вид на жительство в Литве.

"Были и такие, которым вид на жительство не выдали по иным причинам, но большая часть иностранцев все же не получила его по причине угрозы безопасности", – сказала глава ДМ. В это число входят и те белорусы и россияне, которые давно живут в Литве и должны были продлить вид на жительство.

По словам Гудзинскайте, раньше такая причина отказа была редкой. В прошлом году, в первый год войны, в виде на жительство в Литве отказали 163 гражданам разных стран по разным причинам (из них всего 32 из-за угрозы безопасности).

"Рост значительный, – сказала глава департамента. – Именно из-за войны ДМ усилил контроль. Граждане России и Беларуси заполняют специальную анкету, в котором они должны рассказать о своей работе в прошлом, о связях с правоохранительными и силовыми структурами, есть вопросы о войне, о том, кого они поддерживают в войне".

Гудзинскайте акцентировала, что число отказов выросло из-за ужесточения проверки.

"Надо иметь в виду, что раньше не было войны, не было и усиленной проверки. Сейчас ситуация изменилась, угроза увеличилась, поэтому и оценка угроз ужесточилась", – сказала собеседница.

Она сказала Delfi, что, конечно же, какую-то информацию о своем прошлом человек может скрыть. Правда, заметила, что рано или поздно ложь выясняется и последствия бывают неприятными.

"Были случаи сокрытия информации, но потом все выяснилось. В таких случаях вид на жительство упраздняется", – заметила Гудзинскайте.

По словам главы департамента, несмотря на то, что позиция Литвы в отношении войны недвусмысленна и хорошо известна, каждый месяц несколько десятков человек в анкете указывают, что поддерживают Россию и ее мотивы.

"Это удивляет. Люди верят тому, что говорят белорусский и российский режимы, смотрят и слушают пропаганду, живут в том мире", – сказала она.

Гудзинскайте сказала, что часть людей, получивших отказ в виде на жительство, обращаются в суд.

"К сожалению, иногда суды эту информацию оценивают иначе и считают, что поддержка войны не является угрозой государству. Конечно, меня как гражданку это огорчает, но решения судов надо уважать. Суды отслеживают не только угрозу, но и связи человека с Литвой, насколько они глубокие, поэтому они иначе оценивают серьезность ситуации, бывает по-разному", – заметила глава ДМ.

Правда, Гудзинскайте отказалась назвать конкретные случаи принятия судом таких решений, поскольку постановление суда в силу еще не вступило, а ДМ не оценил аргументы суда.

Недавно издание Kauno diena рассказало историю пенсионера гражданина России, который живет в Каунасе 60 лет. Мужчина в очередной раз обратился за продлением вида на жительство и получил отказ. Выяснилась причина – в анкете он указал, что, по его мнению, Крым принадлежит России. Мужчина обжаловал решение ДМ в Административном суде Вильнюсского округа. Суд в ближайшее время займется рассмотрением этого дела.