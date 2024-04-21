Из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования будет компенсироваться больше новых процедур

Позитронно-эмиссионная томография и компьютерная томография с использованием простатоспецифических мембранных антигенов, помеченных радиоактивным галлием, были добавлены в список услуг, покрываемых Фондом (ФОМС). Этот тест обладает более высокой чувствительностью и определенностью, чем другие методы диагностики, используемые в настоящее время в литовской клинической практике. Тест может быть назначен пациенту специалистами при подозрении или установлении диагноза злокачественного новообразования предстательной железы (простаты). Этот тест может понадобиться примерно 300 пациентам в год, на что из бюджета ФОМС будет выделено дополнительно около 590 000 евро.