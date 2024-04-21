Из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования будет компенсироваться больше новых процедур

Позитронно-эмиссионная томография и компьютерная томография с использованием простатоспецифических мембранных антигенов, помеченных радиоактивным галлием, были добавлены в список услуг, покрываемых Фондом (ФОМС). Этот тест обладает более высокой чувствительностью и определенностью, чем другие методы диагностики, используемые в настоящее время в литовской клинической практике. Тест может быть назначен пациенту специалистами при подозрении или установлении диагноза злокачественного новообразования предстательной железы (простаты). Этот тест может понадобиться примерно 300 пациентам в год, на что из бюджета ФОМС будет выделено дополнительно около 590 000 евро.
Больше тестов будет предоставлено и для пациентов с диагнозом "рак молочной железы". До сих пор они проходили только один генетический тест - ProsignaTM, который был одобрен министром здравоохранения. Изменение формулировки Приказа позволит внедрить в Литве другие научно обоснованные, более чувствительные и надежные стандартизированные геномные тесты и методы оценки риска рака молочной железы.
Для пациентов с инфекцией Clostridium difficile (Клостридиум диффициле) станет доступен новый метод лечения - трансплантация фекальной микробиоты. Это инфекционное кишечное заболевание, вызванное попаданием бактерий Clostridium difficile в кишечник человека и их размножением, в результате чего повреждается слизистая оболочка толстой кишки. Из бюджета ФОМС оплачивается консультация врача для назначения лечения с помощью трансплантации фекальной микробиоты, тестирование донора и сама процедура трансплантации.
С приказом министра здравоохранения о возмещении новых тестов и процедур за счет ФОМС можно ознакомиться здесь.