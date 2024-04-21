Из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования будет компенсироваться больше новых процедур

 
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Echoskopiniai tyrimai
Echoskopiniai tyrimai
ФОТО: Shutterstock

С 1 мая в перечень услуг, оплачиваемых Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС-PSDF), будут добавлены новые тесты и процедуры, которые помогут эффективнее диагностировать и лечить рак простаты и молочной железы, а также кишечные инфекции, об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Позитронно-эмиссионная томография и компьютерная томография с использованием простатоспецифических мембранных антигенов, помеченных радиоактивным галлием, были добавлены в список услуг, покрываемых Фондом (ФОМС). Этот тест обладает более высокой чувствительностью и определенностью, чем другие методы диагностики, используемые в настоящее время в литовской клинической практике. Тест может быть назначен пациенту специалистами при подозрении или установлении диагноза злокачественного новообразования предстательной железы (простаты). Этот тест может понадобиться примерно 300 пациентам в год, на что из бюджета ФОМС будет выделено дополнительно около 590 000 евро.

Больше тестов будет предоставлено и для пациентов с диагнозом "рак молочной железы". До сих пор они проходили только один генетический тест - ProsignaTM, который был одобрен министром здравоохранения. Изменение формулировки Приказа позволит внедрить в Литве другие научно обоснованные, более чувствительные и надежные стандартизированные геномные тесты и методы оценки риска рака молочной железы.

Для пациентов с инфекцией Clostridium difficile (Клостридиум диффициле) станет доступен новый метод лечения - трансплантация фекальной микробиоты. Это инфекционное кишечное заболевание, вызванное попаданием бактерий Clostridium difficile в кишечник человека и их размножением, в результате чего повреждается слизистая оболочка толстой кишки. Из бюджета ФОМС оплачивается консультация врача для назначения лечения с помощью трансплантации фекальной микробиоты, тестирование донора и сама процедура трансплантации.

С приказом министра здравоохранения о возмещении новых тестов и процедур за счет ФОМС можно ознакомиться здесь.

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