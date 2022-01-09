aA
В субботу в Литву из Беларуси не пустили одного нелегального мигранта. Также был задержан азербайджанец, перевозивший четырех иностранцев.
Pasienyje su Baltarusija pradėti fizinio barjero antrojo etapo įrengimo darbai
Pasienyje su Baltarusija pradėti fizinio barjero antrojo etapo įrengimo darbai
© EPSO-G nuotr.

С полуночи субботы до воскресенья пограничники не пропустили в Литву из Беларуси ни одного мигранта, которые пытались пересечь границу в запрещенных местах.

Попыток нелегального пересечения границы из Беларуси в пятницу, четверг, вторник, понедельник и воскресенье не было. В среду пограничники развернули 13 таких иностранцев.

В субботу в Литву по гуманитарным причинам не впустили одного иностранца.

Полицейские, помогающие пограничникам, в субботу проверили и задержали автомобиль в Лаздийском районе, недалеко от польской границы. Он и люди, которые им следовали, были переданы пограничникам.

Статьи по теме:
Вице-министр: Литва пока не намерена отказываться от политики разворота мигрантов  (3)
Литва планирует продлить совместную с Frontex операцию на границе с Беларусью

Водитель, гражданин Азербайджана, перевозил 4 мужчин. У этих предполагаемых нелегальных мигрантов не было документов. Начато досудебное расследование в связи с незаконным перемещением людей через государственную границу.

Азербайджанца задержали пограничники. 4 иностранца ночевали в воскресенье в помещениях задержанных Калварийской заставы. Выясняется, где и когда иностранцы попали в Литву.

За период с начала августа литовские пограничники развернули на границе с Беларусью более 8 тыс. мигрантов, однако в некоторых случаях это могут быть одни и те же люди, пытавшиеся пересечь границу повторно.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Литва и другие страны Запады обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией. На границе с Беларусью введено чрезвычайное положение до середины января. Граница по-прежнему охраняется в усиленном режиме.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Попыток незаконного пересечения границы Литвы не зафиксировано, в Кибартай пограничники спасали жизнь иракцу

В четверг нелегальные мигранты не пытались пересечь...

TOP новостей

Прошлый год был для литовцев стал золотым веком: пили шампанское, покупали "Порше", не жалели миллионов на элитную недвижимость (20)

В прошлом году литовцы купили на 30 процентов больше...

Paulius Jurkevičius

Живущий в Италии литовец - о новом порядке в стране: эпидемиологи говорят, что это безумие (10)

В то время как в Литве до сих пор ведутся дискуссии по...

Коронавирус в Литве: 2342 новых случая и 16 смертей (3)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2342 новых случая...

Остановить рост цен в Литве: есть решение? (81)

Остановить рост цен, в принципе, довольно просто. Надо...

ЛЖД заявила, что есть способ расторгнуть договор с "Беларуськалием" и избежать штрафа. Но есть нюанс (19)

Литовская железная дорога сообщила , что в договоре с...