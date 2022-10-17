Во вторник истребители союзников обнаружили российский военный самолет Ту-134. Он летел из Калининграда через международное воздушное пространство на основную часть России.
Во вторник истребители союзников обнаружили группу самолетов: российский транспортный самолет Ил-62, а также три истребителя МИГ-31, которые летели из Калининграда в основую часть России. Эти самолеты сопровождали два российских истребителя СУ-27, вылетевшие из Калининградской области и вернувшиеся в нее, а также два истребителя Су-35 - они летели из основнй части России и вернулись в нее.
Некоторые из самолетов летели без радиолокационного ответчика, часть - без плана полета, не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.
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