aA
На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, один раз поднялись в небо, чтобы опознать и сопроводить российский военный самолет, летевший в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.
Истребители НАТО в странах Балтии сопроводили один российский самолет
© Reuters/Scanpix

Был сопровожден самолет дозаправки ВВС РФ "Ил-78", он летел с включенным транспондером, поддерживал связь с местными авиадиспетчерами, следовал летному плану.

Самолет следовал из континентальной части РФ в Калининградскую область.

Миссия воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

С января Италия и Германия будут выполнять миссию воздушного патрулирования в странах Балтии (6)

С января в течение трех месяцев военно-воздушные силы...

Истребители НАТО на минувшей неделе трижды сопроводили российские военные самолеты (12)

На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие...

На минувшей неделе истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты (4)

На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие...

Истребители НАТО три раза сопроводили российские военные самолеты (4)

На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие...

Истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты (1)

Истребители НАТО, осуществляющие миссию воздушного...

TOP новостей

Карантинные послабления будут вводить на национальном, а не на региональном уровне (5)

Правительство Литвы намерено утверждать план...

Опрос читателей Delfi: кто на самом деле хочет делать прививки от коронавируса в Литве (92)

Европа борется за поставки вакцины от коронавируса....

В Литве ужесточают контроль приезжающих в страну (10)

В целях снижения риска распространения новых мутаций...

Глава миссии МВФ: экономика Литвы восстановится уже в 2022-ом (30)

Литва встретила коронакризис в лучших условиях, чем...

Суточный прирост случаев COVID-19 в Литве – 270, скончались 14 человек (13)

За минувшие сутки в Литве подтвержден 270 новый случай...