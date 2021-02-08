Истребители НАТО в странах Балтии сопроводили один российский самолет

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На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, один раз поднялись в небо, чтобы опознать и сопроводить российский военный самолет, летевший в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.
Был сопровожден самолет дозаправки ВВС РФ "Ил-78", он летел с включенным транспондером, поддерживал связь с местными авиадиспетчерами, следовал летному плану.
Самолет следовал из континентальной части РФ в Калининградскую область.
Миссия воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии
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