Истребители НАТО в странах Балтии сопроводили один российский самолет

Был сопровожден самолет дозаправки ВВС РФ "Ил-78", он летел с включенным транспондером, поддерживал связь с местными авиадиспетчерами, следовал летному плану.

Самолет следовал из континентальной части РФ в Калининградскую область.

Миссия воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии