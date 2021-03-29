Истребители НАТО на прошлой неделе трижды сопроводили российские военные самолеты

Во вторник истребители НАТО идентифицировали самолет Ту-134 летевший из Калининградской области на материковую часть России. В четверг они идентифицировали два самолета Ан-26 и Ан-72, летевшие с материковой части России в Калининградскую область.

В пятницу натовские истребители идентифицировали еще один самолет Ан-26, летевший с материковой части России в Калининградскую область.

Все они летели без планов полета, с включенными транспондерами, поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.