Истребители НАТО на прошлой неделе трижды сопроводили российские военные самолеты

Во вторник истребители НАТО идентифицировали самолет Ту-134 летевший из Калининградской области на материковую часть России. В четверг они идентифицировали два самолета Ан-26 и Ан-72, летевшие с материковой части России в Калининградскую область.
В пятницу натовские истребители идентифицировали еще один самолет Ан-26, летевший с материковой части России в Калининградскую область.
Все они летели без планов полета, с включенными транспондерами, поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.
Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.
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