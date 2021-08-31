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Несущие дежурство истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО на прошлой неделе четыре раза поднимались в воздух, чтобы опознать и сопроводить российские военные самолеты, летевшие над Балтийским морем.
NATO karo lėktuvai
NATO karo lėktuvai
© Reuters / Scanpix

Дважды истребители НАТО поднимались в небо во вторник, оба раза были опознаны российские борта, следовавшие в Калининградскую область.

Еще по одному самолету, следовавшему в Калининградскую область, было опознано в среду и в субботу.

Часть самолетов следовали с выключенными транспондерами, без предоставленного заранее летного плана, но все поддерживали радиосвязь с региональными авиадиспетчерами.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

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