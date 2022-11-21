Истребители НАТО на минувшей неделе сопроводили самолеты ВВС РФ, гражданский Boeing

Как сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы, во вторник истребители поднялись для сопровождения следовавшего транзитом через воздушное пространство Литвы гражданского судна Boeing 763, направлявшегося из Польши в Беларусь, который не поддерживал радиосвязь с диспетчерами Варшавы и Вильнюса. Как сообщило BNS Министерство обороны, это судно истребители НАТО не успели сопроводить, поэтому получили задание партрулировать в районе границы.

Также в Министерстве обороны заявили, что не знают причины, по которой Boeing не поддерживал радиосвязи.

Борт следовал намеченному в летном плане маршруту, его транспондер был включен.

В среду натовские истребители опознали российский истребитель "Су-24", летевший в международном воздушном пространстве из Калининградской области в остальную часть России и вернувшийся затем обратно.

В четверг они поднимались для перехвата и опознавания вероятного российского истребителя "Су-30СМ" в международном воздушном пространстве. Этот самолет также следовал из Калининградской области в Россию, а затем вернулся обратно в российский эксклав.

Оба истребителя летели с выключенным транспондерами, без предоставления летного плана, не поддерживали радиосвязь с местными диспетчерами.

Миссия воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии проводится с авиабаз в Литве и Эстонии.