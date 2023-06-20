Историк Альфредас Бумблаускас предлагает изменить литовское название России

По словам историка, к этому блефу прежние руководители России подключили культуру, религию, а Владимир Путин усилил миф о русском мире современной пропагандой.

"И эта история Александра II, большевиков – они все опираются на идею Москвы Третьего Рима. Это блеф, исторический, цивилизационный блеф", – убежден Бумблаускас.

По его словам - переименование это лишь последняя точка, главное, переосмыслить и понять, почему это важно. Якобы у России нет своей идентичности, вот она и пытается заимствовать ее у других, отсюда войны, революция.

"Это придумал такой Феофана Прокоповича и предложил идею Петру I. Тот, создавая Российскую империю, соединил имя Русь с Россией", – сказал историк.

Русские в Средневековье жили в Киевской Руси, т.е. в нынешней Украине, а на нынешних российских землях было Великое княжество Московское. Бумблаускас считает, что название Русь, россияне присвоили, забрав у украинцев.

"Мой вариант – различие между Россией и русскими", – сказал историк.

Он предлагает называть Россию по-литовски не Rusiją , а Rosija, а русских – россиянами.

Значит, русские, называющие себя так, сотни лет лгут себе и миру о том, что они - не только колыбель славян, но и вообще другой полюс всей западной цивилизации.

Философ Альвидас Йокубайтис сказал, что переосмыслить русский империализм имеет право, а может и обязанность не Литва, а Украина, защищающаяся от него.

"Мне кажется, это Украина сейчас может откладывать яйца, а Литва – нет. Литва сейчас - курица, поющая как петух. Мне кажется, это становится особенностью нашей внешней политики, всей нашей политики вообще", – сказал Йокубайтис.

Он считает, что такие дискуссии показывают, что сама Литва, которая при Витаутасе Великом была самой большой в Европе, а сейчас не может найти свою идентичность.

Профессор университета им. Витаутаса Великого Гинтаутас Мажейкис прибавил, что при смене названия появятся юридические проблемы: "Сама Россия вступит в игру и начнет переназываться. Это будет долгая история в Гаагском и других судах".