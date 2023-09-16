Исследование: жители Литвы больше всего доверяют армии, полиции и "Содре"

Чуть больше половины опрошенных (52 %) доверяют литовским СМИ . Однако 44 % респондентов придерживаются противоположного мнения и только 4 % не имеет никакого мнения о национальной прессе.

Жители Литвы также склонны доверять президенту (68% сказали, что доверяют, 25% – не доверяют, 7% – не имеют мнения), церкви (60% – доверяют, 31% – не доверяют, 9% – не имели мнения), местному самоуправлению (60% – доверяют, 34% – не доверяют, 6% – не имеют мнения).

Немного отстает от полиции и Управление Государственного фонда социального страхования – (" Содра "). 72% участников опроса заявили, что доверяют этому учреждению, 22% – не доверяют, 6% – не имеют мнения.

На втором месте по доверию находится полиция . 75 % респондентов указали, что доверяют этому учреждению, 22 % сказали, что не доверяют, и 3 % – что не знают.

С 24 августа по 5 сентября этого года компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai опросила жителей Литвы по поводу доверия различным институтам власти в стране. Результаты опроса показывают, что 77 % респондентов доверяют литовской армии. 18 % заявили обратное, а 5 % выбрали вариант "не имею мнения".

В тоже время население склонно не доверять судам, правительству Литвы и Сейму. Согласно опросу, 43% относятся к судебной системе положительно, но 46% – отрицательно. Примерно десятая часть опрошенных (11%) указала, что у них нет мнения. Однако только одна треть (33%) указала, что доверяет правительству Литвы. В два раза больше людей (63%) заявили, что правительству не доверяют, а 4% респондентов не имели мнения.

Наименьшее доверие населения у Сейма – всего 24 % участников опроса отметили доверие к парламенту. В то же время, 72% опрошенных сказали, что не доверяют, 4 % людей не ответили на вопрос о доверии Сейму.

В целом, уровни доверия населения страны к основным институтам остаются стабильными. По сравнению с июнем 2023 года, доверие к полиции выросло на 5%, к "Содре" – на 4%, оценка судов и правительства улучшилась на 3%. Ухудшилось, но в пределах погрешности – 3 % – доверие к церкви.