Исследование: жители хотят магазины и другие услуги в многоквартирных домах

"Вильнюсский муниципалитет принял решение о развитии коммерческих помещений в новых многоквартирных домах. Это меняет лицо спальных районов. Мы заметили, что такое решение оправдывает себя: жители приветствуют наличие услуг рядом с домом, а бизнес охотно устраивается в Виршулишкес или Пилайте, где раньше не хватало места для коммерческой деятельности", – сказала представитель Omberg group Эдита Гудаускене.

По ее словам, при выборе нового жилья важно оценить место с точки зрения нескольких аспектов: не только расстояние до центра, сообщение с работой, детским садом, школой, но и соседство.