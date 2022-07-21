"Размер пенсии по старости в Литве последовательно увеличивается, а с июля пенсии снова повысились, и размер средней пенсии, выплачиваемой "Sodra", приблизился к 500 евро. С другой стороны, пенсия такого размера все равно не соответствует ожиданиям трудящихся жителей, поэтому им следует накапливать дополнительные средства или инвестировать их, чтобы добиться более финансово обеспеченного будущего", - сказал директор "Управления инвестициями Swedbank" Тадас Гудайтис.

Хотелось бы большего вклада со стороны государства

По данным исследования, большая часть (42 проц.) жителей хотела бы, чтобы государство гарантировало им пенсию, которая на 100 проц. соответствует потребностям. Почти такая же доля населения (41 проц.) считает, что доля государства в достойной пенсии должна составлять около 75 проц.

Половины суммы достойной пенсии от государства ожидают 10 проц. опрошенных и только 1 проц. считает, что доля государства должна составлять 25 проц., показал опрос.

"Учитывая текущие демографические тенденции, нет оснований полагать, что в будущем ситуация улучшится. Прогнозируется, что в 2050 году на двух работающих в Литве может приходиться один человек пенсионного возраста. В нынешних условиях система социального страхования может обеспечить пенсию только в размере около 30 проц. от прежнего дохода", - сказал Т. Гудайтис.

Влияние дополнительного накопления

По словам представителя "Swedbank", по расчетам, при накоплении во II пенсионной ступени, по сравнению с предыдущими доходами, жители должны увеличить свою пенсию примерно на 15 проц. Накопление в III ступени может добавить около 25 проц. от суммы предыдущих доходов, если будут выделяться взносы достаточного размера.

"Накапливая в течение примерно трех десятилетий, выплаты из пенсионных фондов II и III ступени могут удвоить размер получаемой пенсии и достичь рекомендуемых 70 проц. от предыдущего дохода. Именно такой размер дохода в старости жители страны считают достаточной пенсией", - комментирует Т. Гудайтис.

Как отмечает эксперт, хотя многие работающие жители страны откладывают средства в пенсионные фонды II уровня, возможности накопления в фондах III уровня еще не исчерпаны – только около 11 проц. трудящихся инвестируют в них средства на будущее.

Еще 14 проц. указывают, что выбрали другие способы пенсионных накоплений, но около 39 проц. жителей страны в настоящее время дополнительно не заботятся о своих доходах в будущем.