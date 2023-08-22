Исследование: в Литве больше всего работников мотивируют дополнительные дни отпуска

"Очевидно, что дополнительные дни отпуска являются одним из самых мотивирующих инструментов для работников, которые дают им возможность проводить больше времени с близкими, заниматься любимым делом, больше путешествовать или отдыхать. Интересно, что данные опроса этого года показали, что растет популярность отчислений в пенсионные фонды.
Мы видим, что такие инициативы работодателей способствуют распространению финансовой грамотности общества, сокращению разрыва между доходами мужчин и женщин и будущими пенсиями", - сказал старший проектный менеджер Отдела бизнес-клиентов компании Константинас Вашкявичюс.
Работники, принявшие участие в опросе, назвали и другие мотивационные инструменты. Возможность работать из дома не менее важна, чем дополнительный день отпуска (29 проц.). Правда, его гораздо чаще выбирали женщины (35 проц.), чем мужчины (21 проц.), респонденты в возрасте 18-39 лет (39 проц.) и воспитывающие от одного-трех несовершеннолетних детей (33 проц.).
Каждый четвертый работник (23 проц.), участвовавший в опросе, указал, что хотел бы, чтобы его поощряли дополнительными отчислениями работодателя в фонд, где они могут дополнительно накапливать на пенсию. В этом наиболее заинтересованы работники в возрасте 40-59 лет (27 проц.), жители крупных городов (25 проц.) и те, кто воспитывает троих несовершеннолетних детей (36 проц.).
Почти половина работников (41 проц.) указали, что их также интересуют программы обучения, возможность повышения квалификации и совершенствования своих навыков. Учиться и приобретать новые знания женщины (46 проц.) были более настроены, чем мужчины (35 проц.). Возможности совершенствования своих навыков на рабочем месте чаще указывали 18-29-летние (52 проц.) и 30-39-летние (49 проц.).
"Лучший эмоциональный климат в компании определяется не только свободой совмещения работы с личной жизнью, но и накопительными программами на будущее. Я думаю, что это произошло и благодаря участию самих работодателей – на самых высоких местах в рейтинге работодателей мы видим компании, у которых уже есть программы пенсионных накоплений. Налоговые льготы для социально ответственных работодателей также показывают, что это стратегическое направление государства", - отметил К. Вашкявичюс.
Исследование в мае 2023 года провела компания Norstat. В опросе приняли участие 1 000 жителей Литвы в возрасте от 18 до 74 лет.