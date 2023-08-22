Исследование: в Литве больше всего работников мотивируют дополнительные дни отпуска

"Очевидно, что дополнительные дни отпуска являются одним из самых мотивирующих инструментов для работников, которые дают им возможность проводить больше времени с близкими, заниматься любимым делом, больше путешествовать или отдыхать. Интересно, что данные опроса этого года показали, что растет популярность отчислений в пенсионные фонды.

Мы видим, что такие инициативы работодателей способствуют распространению финансовой грамотности общества, сокращению разрыва между доходами мужчин и женщин и будущими пенсиями", - сказал старший проектный менеджер Отдела бизнес-клиентов компании Константинас Вашкявичюс.

Работники, принявшие участие в опросе, назвали и другие мотивационные инструменты. Возможность работать из дома не менее важна, чем дополнительный день отпуска (29 проц.). Правда, его гораздо чаще выбирали женщины (35 проц.), чем мужчины (21 проц.), респонденты в возрасте 18-39 лет (39 проц.) и воспитывающие от одного-трех несовершеннолетних детей (33 проц.).