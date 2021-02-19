Такие результаты показало исследование, проведенное Spinter tyrimai по заказу Минздрава.

По словам вице-министра здравоохранения Живиле Симонайтите, вакцинация - один из важнейших способов борьбы с пандемией, который поможет нам быстрее вернуться к жизни, встречам с друзьями, близкими, путешествиям, отдыху, занятиям спортом.

"Радует, что почти 2/3 жителей понимают важность вакцинации", – сказала Симонайтите.

Опрос показал, что 16% респондентов еще не определились. 10% сказали, что скорее всего не будут прививаться, еще столько же твердо уверены, что не будут прививаться.

Те, кто не хочет прививаться, указали, что боятся стать подопытными кроликами (26%), не доверяют вакцине (18%), их беспокоят возможные побочные действия вакцины (16%).

Глава Spinter tyrimai Игнас Зокас верит в важность вакцинации.

"Вакцинация актуальна не только для Литвы, но и для всего мира, поэтому естественно, что как и все важное, она становится объектом дискуссий, интерпретаций и даже сознательных манипуляций. Сегодня, кажется, что мнение о вакцине есть у всех, поэтому с помощью исследования мы хотим оценить настроения, мотивы, опасения, страхи и даже "удельный вес теорий заговора", – подчеркнул социолог.

60% респондентов считают, что вакцина от коронавируса хорошая, но беспокоит тот факт, что опыты проводились очень недолго. 44% респондентов указали, что с момента создания вакцины прошло слишком мало времени, чтобы можно было прививать людей.

Результаты исследования показали, что на мнение жителей большое влияние оказывает позиция ученых и экспертов - к их мнению прислушиваются 62% участников опроса. 47% сказали, что учитывают мнение врачей, а 33% полагаются только на собственную информацию.

Опрос был проведен 25 января- 7 февраля. В нем участвовали 1015 респондентов во всей Литве. Возраст участников опроса – 18–75 лет.



