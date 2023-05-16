Исследование: каждый второй житель страны планирует работать после выхода на пенсию

Исследование показало, что большая часть респондентов, т.е. 22 проц. указали, что после достижения пенсионного возраста они планируют работать до тех пор, пока позволят их здоровье и физические возможности. В то время 16 проц. респондентов продолжали бы работать от 1 до 4 лет после выхода на пенсию.

"По сравнению с результатами предыдущих опросов заметно увеличилось количество жителей, которые после выхода на пенсию планируют работать 5-10 лет и даже дольше – их доля увеличилась с 6 проц. до 12 проц. Респонденты с высшим образованием и более высокими доходами чаще планируют работать после достижения пенсионного возраста, также доля женщин несколько выше, чем мужчин", - прокомментировал директор управления инвестициями "Swedbank" Томас Гудайтис.

После достижения пенсионного возраста только 20 проц. респондентов не планируют работать. При этом десятая часть опрошенных хотела бы досрочно выйти на пенсию и завершить активную профессиональную деятельность до достижения пенсионного возраста.

Потребность оставаться на рынке труда для жителей страны жители чаще всего связывают с потребностью разнообразить свои будни (48 проц.), неспособностью прожить на будущую пенсию (46 проц.), а также с желанием поддерживать социальные связи и свои умственные способности (по 44 проц.), свидетельствуют результаты исследования.

По словам финансового эксперта, продолжение работы после выхода на пенсию должно быть свободным выбором, а не необходимостью. Однако одной из доминирующих причин оставаться на рынке труда по-прежнему являются слишком маленькие пенсии.

"Только пятая часть опрошенных указали, что их будущей пенсии должно хватить, чтобы прожить в старости. Однако в действительности людей, которые удовлетворяли бы свои потребности на выплачиваемую государством пенсию, может оказаться еще меньше. Например, как показывает исследование, средней пенсии по старости, которая в настоящее время составляет в нашей стране около 540 евро, хватило бы всего 6 проц. жителей для удовлетворения их потребностей и желаний", - отметил Т. Гудайтис.

Репрезентативный опрос жителей страны в марте текущего года провела исследовательская компания "Spinter tyrimai". В ходе исследования по всей стране было опрошено 1 016 жителей в возрасте от 18 до 75 лет.