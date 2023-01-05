В Литве опрос показал, что отказ от использования монет небольшого достоинства обычно одобряют люди старшего возраста (55 лет и старше, 70%). За отказ от таких монет высказываются как городские, так и сельские жители – соответственно 65 и 63%.
Позиция стран еврозоны в этом вопросе схожая: 64% одобряют отказ от 1- и 2-центовых монет, а 33% не одобряют, 3% не ответили на вопрос.
По данным Центробанка Литвы, 1- и 2-центовые монеты составляют 58% всех монет, которые используют в Литве. Около 70% 1- и 2-центовых монет обратно в ЦБ не возвращаются (в случае с другими не возвращается 1/3), значит, монеты по назначению используют только один раз.
Отмечается, что монеты небольшого достоинства теряются или "оседают" в копилках у жителей, в карманах, шкафчиках, машинах, в фонтанах. Ежегодно 80 тонн этих монет накапливается в окружающей среде.
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