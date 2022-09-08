Экономист INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене не исключает, что Euribor может увеличиться до 2%. Euribor - это тот размер, который показывает, под какие проценты банки дают кредиты друг другу. Этот показатель влияет и на ипотечные кредиты.

В начале сентября Euribor составлял около 1,3%.

Гените-Пикчене сказала, что перед заседанием Банка Европы (оно было намечено на 8 сентября) на рынке установились большие ожидания.

"Члены правления Банка Европы своими заявлениями "разогрели рынки", подготовили к повышению процентной ставки. Это причина высокой инфляции. Как известно, Банк Европы основным компасом своей деятельности считает именно показатель инфляции, сейчас по нему еврозона сильно отстает от цели. Несмотря на то, что рост инфляции в последнее время носил не монетарный характер (на экономику подействовал энергетический шок), Банк Европы пытается обуздать инфляцию своим оружием. На этой неделе, видимо, мы столкнемся с повышением процентной ставки", – сказала экономист.

Как известно, в июле БЕ повысил станку стазу на 0,5%.

Антанавичюс заметил, что Euribor показывает желания рынка еще раньше, чем БЕ принимает решения.

"Для жителей это означает рост расходов на ипотеку, чем выше Euribor, тем дороже обходится кредит. Теоретически можно предположить, что люди перестанут покупать недвижимость, поскольку много сделок заключается с привлечением ипотеки. 1-2% Euribor еще не меняет сути. Если вспомнить опыт 2008–2009 гг, тогда ипотека была при 4–5% Euribor, а жилье все равно дорожало. Важен не только Euribor, но и масса денег на рынке, ожидания людей в связи с будущими ценами. Если люди думают, что жилье подорожает, поэтому надо покупать сейчас и платить банку 3-4%, этот вариант кажется хорошим, если за год жилье подорожает на 10%", – сказал аналитик.

Он напомнил, что рынок недвижимости инертный. "Даже если сегодня что-то хуже, то все равно у многих торговцев и рабочих по отделке есть заказы, полученные заранее, работы будут продолжаться. Если вы сейчас попробуете поискать специалистов, то их придется ждать. Цены на отделку значительно выросли, иногда нерационально. Надо вспомнить 2008–2009 гг., тогда тоже было такое. Низкоквалифицированные рабочие зарабатывают больше высококвалифицированных только потому, что высок спрос на такие работы, услуги. Пока невидно, чтобы кто-то из этой сферы сидел без работы, ждал клиентов. Если время станет поспокойнее, думаю, от этого рынку будет только польза, смогут сделать ремонт те, кто ждет более доступных цен", – сказал Антанавичюс.

Экономист Гените-Пикчене заметила, что грядущая зима будет нетипичной. "У нас выросла инфляция, шоковые цены на электричество, видно много экономических угроз, плюс идет война. Неопределенность действует на решения бизнеса и жителей, они стараются воздерживаться от крупных покупок, а компании – nuoот серьезных инвестиций. Этой зимой правительство захочет помочь людям выжить. Не только из-за стагнации в экономике, но и потому, что грядут муниципальные выборы, это заставит политиков проявить щедрость. Тут появляется риск - как бы щедрость не обернулась проблемой для бюджета", – заметила она.