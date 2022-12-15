Имущественный банк: 75 процентов жителей стали экономить энергию

Респонденты с более высоким уровнем образования чаще говорили о том, что стали экономить и скорректировали свои привычки. Экономию до 10 проц. энергии чаще указывают женщины, жители районных центров и сельской местности. Четверть участников репрезентативного опроса указывают, что им удается сэкономить до 20 проц. энергии. Больше сэкономить удается мужчинам.

Участников опроса также спросили, какие методы энергосбережения в общественном секторе они больше всего одобряют – изменение привычек потребления электроэнергии, снижение отопления помещений или более широкое применение удаленной работы.

Большинство (89 проц.) респондентов одобрили бы экономию электроэнергии в общественном секторе: 66 проц. предложили бы изменить привычки потребления электроэнергии, треть (34 проц.) одобрили бы снижение отопления помещений, 30 проц. – более широкое применение удаленной работы.

Десятая часть опрошенных считает, что нет необходимости в большей экономии в общественном секторе. Изменения привычек потребления электроэнергии чаще указывают люди старшего возраста и с более высоким уровнем образования. Снижение отопления – мужчины и респонденты самого старшего возраста, больше удаленной работы – жители крупных городов, отмечают в сообщении.



В общественном секторе экономия становится тенденцией

В октябре государственные учреждения, находящиеся в помещениях, управляемых Имущественным банком, потребили на 9 проц. меньше электроэнергии, чем за тот же месяц прошлого года, свидетельствуют обновленные данные энергетической эффективности. Потребление теплоэнергии уменьшилось почти в 4 раза, но и отопительные сезоны в городах в этом году начались на 10 дней позже.

По подсчетам Имущественного банка, если такие темпы экономии удастся сохранить, за год учреждения сэкономят около 2 млн. евро. Следует обратить внимание, что Имущественный банк централизованно управляет и администрирует только 12 проц. всего государственного имущества, говорится в сообщении.