Imagine Dragons устроила незабываемую вечеринку в переполненном парке Вингис

Концерт начался в 20 ч. Публику "разогревала" американская группа AJR. Те, кто прибыл заранее смогли купить еду и напитки.
Часть зрителей была удивлена высокими ценами и тем, что бутылки им давали без крышек.
Еще до появления Imagine Dragons на сцене выяснилось, что у торговцев закончились безалкогольные напитки.
Imagine Dragons публика встретила громкими аплодисментами. В самом начале концерта прозвучала песня Believer, которая завела публику.
"Спасибо, что выбрали нас, делайте, что хотите, чувствуйте, что хотите – мир, злобу, радость. Спасибо, что приняли нас в вашем великолепном городе", – сказал вокалист группы и исполнил It's time.
После песни Thunder исполнитель появился на сцене без рубашки.
Незабываемую атмосферу концерта создавали не только песни, но и спецэффекты, конфетти.