Imagine Dragons устроила незабываемую вечеринку в переполненном парке Вингис

Концерт начался в 20 ч. Публику "разогревала" американская группа AJR. Те, кто прибыл заранее смогли купить еду и напитки.

Часть зрителей была удивлена высокими ценами и тем, что бутылки им давали без крышек.

Еще до появления Imagine Dragons на сцене выяснилось, что у торговцев закончились безалкогольные напитки.

Imagine Dragons публика встретила громкими аплодисментами. В самом начале концерта прозвучала песня Believer, которая завела публику.

"Спасибо, что выбрали нас, делайте, что хотите, чувствуйте, что хотите – мир, злобу, радость. Спасибо, что приняли нас в вашем великолепном городе", – сказал вокалист группы и исполнил It's time.

После песни Thunder исполнитель появился на сцене без рубашки.