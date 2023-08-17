17 августа 2023 г. 08:15

Imagine Dragons устроила незабываемую вечеринку в переполненном парке Вингис

 
Реда Баркаускайте
Паулина Ташкуте
ru.DELFI.lt
„Imagine Dragons“
„Imagine Dragons“
ФОТО: DELFI

В среду вечером в столичном парке Вингис выступала американская группа Imagine Dragons. На концерт съехались не только жители Литвы, но и гости из соседних стран. Все билеты на концерт были проданы. На концерте звучали хиты, были использованы спецэффекты.

Концерт начался в 20 ч. Публику "разогревала" американская группа AJR. Те, кто прибыл заранее смогли купить еду и напитки.

Часть зрителей была удивлена высокими ценами и тем, что бутылки им давали без крышек.

Еще до появления Imagine Dragons на сцене выяснилось, что у торговцев закончились безалкогольные напитки.

Imagine Dragons публика встретила громкими аплодисментами. В самом начале концерта прозвучала песня Believer, которая завела публику.

"Спасибо, что выбрали нас, делайте, что хотите, чувствуйте, что хотите – мир, злобу, радость. Спасибо, что приняли нас в вашем великолепном городе", – сказал вокалист группы и исполнил It's time.

После песни Thunder исполнитель появился на сцене без рубашки.

Незабываемую атмосферу концерта создавали не только песни, но и спецэффекты, конфетти.

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