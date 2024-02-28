Игналинская атомная станция начинает цикл публичных консультаций по выбору места для глубинного могильника

В ходе публичных консультаций заинтересованным сторонам будет представлена информация о процессе выбора места для сооружения ГМ в Литве. Кроме того, будет предоставлена возможность участия общественности в процессе принятия решений по выбору потенциальных площадок для сооружения ГМ.

Планируется, что цикл публичных консультаций будет включать в себя консультации с определенными заинтересованными сторонами – Ассоциацией самоуправлений Литвы, местными самоуправлениями, местными сообществами, на территории которых были выявлены потенциальные места ГМ, литовскими природоохранными ведомствами и неправительственными организациями, а также другими заинтересованными сторонами.

"Наша принципиальная позиция заключается в том, что открытое обсуждение и консультации с общественностью должны проводиться с самого начала до принятия любых решений о выборе места для глубинного могильника", - говорит Л. Баужис.

Он также добавил, что ИАЭС уже принимает меры по обеспечению доступа общественности и заинтересованных сторон ко всей необходимой информации о процессе выбора места для сооружения ГМ, о воздействии на окружающую среду.

"Мы также начинаем внедрять меры, которые позволят общественности активно участвовать в обсуждениях и консультациях. Мы намерены вовлечь в программу взаимодействия с общественностью все заинтересованные стороны, включая местные сообщества, которые могут пострадать от процесса выбора площадки для ГМ и связанных с ним решений", - говорит Л. Баужис.