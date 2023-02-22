Идея министерства пугает семейных врачей: ситуация только ухудшится

Были и другие предложения – министерство планировало не финансировать клиники, в которых меньше 1200 пациентов. Но этот проект отклонили.

Действительно ли дежурные семейные врачи могут заменить приемное отделение?

Уже сейчас действует закон, по которому семейный врач должен быть доступен 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Однако это правило действует в основном на бумаге. По словам члена профсоюза Семейных врачей Литвы Руты Радзявичене-Юргуте, дежурные семейные врачи есть только в Центральной поликлинике Вильнюса. Остальные поликлиники, по ее словам, заключают договоры с больницами, куда и направляют своих пациентов после рабочего времени.

"Если человек будет работать ночью, он не сможет принимать пациентов на следующий день, значит минимум 30–40 пациентов не получат услуги. Кроме того, груз пациентов, нуждающихся в неотложной помощи днем, ляжет на плечи коллег, очереди станут еще больше", – сказала Радзявичене-Юргуте, заметив, что ночь - это неподходящее время для того, чтобы выписывать компенсируемые лекарства, перевязывать раны или прививать детей.

Вопрос также, чем может помочь семейный врач ночью? В таких случаях, когда требуется неотложная помощь, в Литве вызывают скорую или едут в проемное отделение.

Кроме того, по словам врача, если человеку требуется серьезная помощь, семейный врач не всегда может помочь, ведь он только назначает анализы (в небольших клиниках их берут до обеда), может сделать кардиограмму.

После критики министерство сообщило, что речь идет о работе семейных врачей в течение 12 часов - с 8 до 20 ч. Правда, и такой план сомнителен, ведь если пациент приезжает поздно вечером, семейный врач не особенно может помочь, лаборатория не будет работать, поэтому сдать анализы не получится - можно выписать направления, а сдать анализы человек может только на следующий день.

Президент ассоциации семейных врачей профессор Юлюс Калибатас также отметил, что семейные врачи не могут работать по 12 часов без перерыва. Врачи работают по полдня, если пациента должны принимать 12 часов, значит, придется идти к другому врачу, который не знает историю болезни пациента.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис прокомментировал предложение так: "По реакции видно, что о предложениях на заседании Комитета семейных врачей информировали недостаточно, поэтому проект было решено вернуть на повторное обсуждение в рабочую группу. Министр надеется, что после более подробных дискуссий найдут решения, которые гарантируют интересы врачей и пациентов".