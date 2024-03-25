Идет настоящая весна: воздух прогреется до 18 градусов

В Вильнюсе днем пройдут небольшие дожди, воздух прогреется до 8–10 градусов тепла.

Во вторник погода почти не изменится. Ночью будет облачно с прояснениями. На востоке и на севере страны местами возможны небольшие осадки, в основном дожди. Местами утром прогнозируют гололед и туман. Будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем также будет облачно. На востоке еще возможны небольшие осадки. Днем будет 7–12 градусов тепла.

В среду Литва попадет в зону действия Атлантического циклона. Усилится ветер. Небо будет облачным с прояснениями, но особых осадков не ожидается. Потеплеет, воздух прогреется до 9–14 градусов тепла, теплее будет на юго-западе.