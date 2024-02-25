Хорошие новости: теплая погода не покидает Литву

Ожидается, что облачность в стране будет весьма неравномерной.

В западной части с утра будет мало низких облаков, большую часть дня мы сможем наслаждаться солнечным светом. Чем дальше на восток, тем больше будет облаков, в самых восточных районах небо останется пасмурным, здесь местами пройдут дожди.

В основном выпадет кратковременный небольшой дождь, а также возможен более сильный, за исключением самой восточной окраины страны. Будет относительно слабый юго-восточный ветер.

По-прежнему будет тепло, температура днем поднимется до 5-10 градусов тепла. Самый теплый день ожидается в юго-западных районах, а на северо-востоке будет прохладнее.