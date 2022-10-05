Хорошие новости: идет долгожданное тепло, воздух прогреется до 19 градусов

Будет дуть сильный юго-западный ветер, однако опасных порывов не ожидается. В восточной части Литвы будет 13-14, а на западе страны 15-16 градусов тепла.
В четверг ночью облака рассеются, осадков не ожидается. Ночью будет 6-11, у моря около 13 градусов тепла. Днем часто будет выглядывать солнце, дожди пройдут лишь местами, кроме того, они будут небольшими. Потеплеет, воздух прогреется до 15-19 градусов. Однако усилится юго-западный ветер до 15-18 м/с.
В пятницу ночью без осадков, облачность будет небольшой. Температура ночью 6-11, у моря 12-14 градусов тепла. У моря будет ветрено. Днем немного увеличится облачность, на западе местами пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до 14–18 градусов тепла.
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