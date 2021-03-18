Хорошие новости: апрель в Литве прогнозируют теплее обычного

По его словам, Литва опирается на прогнозы крупных центров, поскольку для их составления нужны мощные системы.
"Мы можем прогнозировать примерно на месяц вперед, потом точность прогнозов снижается. Апрель в Литве прогнозируют на 0,5 градуса теплее обычного. Обычно средняя температура в апреле составляет 7,2 градуса. Так в этом году планируется, что средняя температура будет выше, а осадков немного меньше", - сказал климатолог.
По его словам, апрель в наших широтах отличается контрастной погодой, а март - ближе к зимним месяцам, чем к весенним.
"Только в конце марта-начале апреля начнет меняться погода и наступит "другая" весна. Сейчас у нас завершается климатическая зима, когда средняя температура чуть превышает 0 градусов, при такой температур вегетация еще не начинается. Начало вегетации наблюдается, когда средняя температура превышает 5 градусов тепла. Ранней весной в Литве возможен снег, временные и короткие периоды похолодания", - сказал Валюкас.
По его словам, этому не стоит удивляться, поскольку март в Литве бывает разным, например, несколько лет до этого он был теплым.
На вопрос, когда же в этом году мы увидим перелески, Валюкас ответил, что это может произойти до начала апреля.
"На солнечных местах, они могут появиться и раньше, но в целом, как я упоминал, вегетация начнется в начале апреля, в первую декаду месяца, наверное, что-то подобное и произойдет", - сказал климатолог.
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