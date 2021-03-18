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Минувшая зима преподнесла сюрпризы, поскольку никто не ожидал, что будет столько снега. Однако первый месяц весны - март - особого тепла не принес, а настоящая весна придет в апреле. Климатолог Донатас Валюкас сказал, что апрель в Литве будет теплее обычного.
Хорошие новости: апрель в Литве прогнозируют теплее обычного
© DELFI / Kiril Čachovskij

По его словам, Литва опирается на прогнозы крупных центров, поскольку для их составления нужны мощные системы.

"Мы можем прогнозировать примерно на месяц вперед, потом точность прогнозов снижается. Апрель в Литве прогнозируют на 0,5 градуса теплее обычного. Обычно средняя температура в апреле составляет 7,2 градуса. Так в этом году планируется, что средняя температура будет выше, а осадков немного меньше", - сказал климатолог.

По его словам, апрель в наших широтах отличается контрастной погодой, а март - ближе к зимним месяцам, чем к весенним.

"Только в конце марта-начале апреля начнет меняться погода и наступит "другая" весна. Сейчас у нас завершается климатическая зима, когда средняя температура чуть превышает 0 градусов, при такой температур вегетация еще не начинается. Начало вегетации наблюдается, когда средняя температура превышает 5 градусов тепла. Ранней весной в Литве возможен снег, временные и короткие периоды похолодания", - сказал Валюкас.

По его словам, этому не стоит удивляться, поскольку март в Литве бывает разным, например, несколько лет до этого он был теплым.

На вопрос, когда же в этом году мы увидим перелески, Валюкас ответил, что это может произойти до начала апреля.

"На солнечных местах, они могут появиться и раньше, но в целом, как я упоминал, вегетация начнется в начале апреля, в первую декаду месяца, наверное, что-то подобное и произойдет", - сказал климатолог.

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