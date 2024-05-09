Хитрости работодателей в Литве: что надо знать при подписании или расторжении трудового договора

Представитель Государственной инспекции по труду (ГИТ) Литвы рассказала, на каких основаниях человека могут уволить, каковы сроки предупреждения об увольнении и т.д.
Представитель ГИТ Ева Пиличаускайте-Дулке сказала, что не всегда руководители, увольняя работников, руководствуются установками Трудового кодекса (ТК).
"В делах об увольнении нередко устанавливаются нарушения, когда работник увольняется по 55 ст. ТК "Увольнение по желанию работника без особых на то причин".
Ситуации бывают разные, иногда работник случайно узнает об увольнении, спустя какое-то время, например, во время отпуска или на больничном. Работник уверяет, что не писал заявление об увольнении, а потом выясняется, что при подписании договора во время поступления на службу, он подписал и заготовку "об увольнении по собственному желанию", потом работодатель только поставил на документе дату", – рассказала юрист.
Поэтому первая рекомендация - никогда не подписывать пустые документы и уже заготовленные формы - всегда, прежде чем что-то подписать, прочитать содержание документа.
Иногда работников увольняют, прикрываясь сокращением штата. Такая форма увольнения возможна лишь тогда, когда в компании на самом деле сокращают штат. На деле иногда встречаются случаи фиктивного сокращения штатов, а потом на место уволенного принимают другого человека.
По словам специалиста, работодатель должен иметь основания для увольнения работника. Ни частые болезни, ни пенсионный возраст не являются достаточным основанием для этого.
Срок уведомления об увольнении и размер выходного пособия зависит от основания расторжения договора, от того, сколько человек проработал в компании и т.д.
"Если человек уходить по "собственному желанию" (55 ст. ТК), выходное пособие ему не полагается, но если человек уходит "по собственному желанию" по серьезным причинам (56 ст.), оно полагается – 1-2 средние зарплаты. При увольнении по соглашению сторон (54 ст.) стороны сами договариваются о выходной компенсации", – сказала Пиличаускайте-Дулке.
Что делать, если работодатель заставляет работника уйти "по собственному желанию"? Юрист отметила, что такое увольнение должно быть обусловлено желанием работника, без влияния извне. "Значит, работодатель не имеет права требовать этого от работника. (...) Если на работника все же оказывают давление, он может обратиться в ГИТ с жалобой на психологическое насилие. Кроме того, работник, написавший заявление об уходе по собственному желанию, в течение 3 рабочих дней может отозвать его, за исключением случаев, когда трудовые отношения уже расторгнуты. Позже вернуться можно только по желанию работодателя", - сказала специалист.
Бывают случаи увольнения по 58 ст. ТК (по вине работника), если работник не соглашается уйти по собственному желанию или по соглашению сторон.
"Работник может обратиться в ГИТ. Работодателю придется доказать вину работника", – сказала Пиличаускайте-Дулке.
Если на момент прекращения действия договора работник находится на больничном или в отпуске, срок расторжения переносится до конца больничного или отпуска (договор вступит в силу в первый рабочий день).
Согласно 6 ч. 65 ст., отсрочки в некоторых случаях может и не быть, это касается соглашений об уходе по соглашению сторон; по инициативе работника; и соглашений, срок действия которых истек.
Если по ТК работодатель должен уведомить работника об увольнении, то такое увольнение может быть письменным.