Херсон на связи: как живёт освобождённый от российской оккупации город

Несмотря на отступление российских войск из Херсона, линия фронта всё же проходит очень близко. Однако город уже начинает постепенно возвращаться к жизни. Первое и важнейшее мероприятие – проверка и разминирование зданий, особенно административных, где россияне могли оставить мины и ловушки. Так, например, одно из зданий Главного управления полиции Херсонской области сапёрам пришлось подорвать из-за большого количества замаскированной взрывчатки.

В городе пока нет света и воды, из-за этого плохо работают магазины. Снабжение тоже недостаточное, и людям приходится стоять в больших очередях за гуманитарной помощью, рассказал Микола Тимченко. Тем не менее, связь уже появилась: журналист выходил в наш прямой эфир по 4G-видеосвязи. Начала работать Укрпочта, доставляющая пенсии, компания “Новая почта” привозит посылки, а вскоре обещают запустить железнодорожное сообщение. Жизнь в Херсоне налаживается.

"Люди очень позитивно настроены, радостные и счастливые", — передаёт журналист. Особенно это было заметно в первые дни после деоккупации, когда жители Херсона встречали украинских военных. В интернете много трогательных роликов, снятых в эти моменты.

"Это было невероятно!" — поделился Микола Тимченко. — 'Я такого количество возгласов "Слава Украине" не слышал за всю жизнь. Люди откуда-то достали украинские флаги – не знаю, где они их прятали [во время оккупации], все были безумно рады. Сложно передать словами подобные эмоции, их нужно прочувствовать".

Когда город был оккупирован, местные жители старались без необходимости не покидать дом, разве что дойти до ближайшего рынка или магазина. Теперь же люди массово вышли на улицы, гуляют по центру.

Едва ли есть статистика, сколько херсонцев покинули город, но по оценкам журналиста, не менее половины.

"Перед деоккупацией было несколько волн отъезда," — рассказал Тимченко. — "Первыми бежали, естественно, коллаборанты. Вторыми – просто те [жители], кто был за Россию. Была и третья волна – те, кто боялись, что Россия начнёт делать то, что делала в Мариуполе – просто уничтожать город. Люди боялись за свои семьи, и даже проукраински настроенные херсонцы тоже уезжали через Крым и дальше в Европу. Это нормальное желание – бежать от войны подальше".

Уехало из Херсона во время оккупации и много журналистов. Никакой свободы прессы в это время не было, лишь пропутинская пропаганда. Как рассказал Микола Тимченко, украинцы не смотрели российское ТВ, не слушали новости. Единственное, от чего они не могли избавиться – от массовой смс-рассылки с требованием эвакуироваться в последние дни перед тем, как российские войска покинули город. Людям приходили десятки таких сообщений и днём, и ночью.

В течение всего периода, пока Херсон был занят российскими войсками, жители старались минимально контактировать с администрацией оккупантов, отметил Тимченко. Не получали российские паспорта, старались избегать расчётов в рублях. Хотя в магазинах не принимать рубли было запрещено. Журналист слышал рассказы о том, как оккупанты открывали стрельбу, если у них отказывались брать оплату в российской валюте.

Тем не менее, в Херсоне всё это время работали коммунальные службы, подметали улицы, вывозили мусор. Это не коллаборанство, а поддержание жизни города, подчеркнул Микола Тимченко.

Сейчас Херсон временно закрыт для возвращения жителей: здесь ещё работает украинская армия, в городе могли остаться российские военные, в том числе под прикрытием. Однако люди всё же стараются прорваться домой всеми правдами и неправдами. Микола Тимченко посетил село Посад-Покровское между Николаевом и Херсоном, где проходила линия фронта. "Там нет ни одного целого дома, но люди уже туда приезжают и начинают ремонтировать свои дома", — рассказал журналист. Однако пока возвращающихся очень мало. Возможно, основной поток начнётся с открытием железнодорожного сообщения.

P. S. Журналист выходил на связь с ru.Delfi.lt на фоне пустого постамента памятника князю Потёмкину. Отступающие россияне вывезли памятник вместе с прахом Потёмкина.