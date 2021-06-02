"Посмотрите, какой бардак в каунасском центре вакцинации… Театр абсурда. И неважно, что тебе назначено конкретное время, стоишь в общей очереди и все", – не скрывал сожаления каунасец, приславший фотографии.
На действующий порядок жаловалась и другая читательница.
"Знаете ли вы, какая очередь стоит у центра вакцинации? На солнце, вдоль стоянки для машин, очередь стоит до улицы Ково 11-осёс. В огромной очереди люди толпятся. Еще вчера я получила смс-сообщение, в котором сказано, не приходить раньше чем за 10 минут. У входа охранник бранится и льет антисептик на руки входящим. Зачем назначают время, если велят стоять в общей очереди?" – возмущалась женщина.
Напомним, что похожей ситуация у этого центра была и вчера. Желающие привиться стояли в очереди и в Запишкисе, где можно было привиться без предварительной записи.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Минздрав Литвы: европейский COVID–19 сертификат в Литве начнет действовать с 7 июня (7)
Минздрав Литвы в среду на пресс-конференции...
Белорусские пограничники скрывают следы нелегальной миграции: это удалось снять на видео (3)
По сравнению с прошлым годом в два раза выросли...
Генпрокуратура Беларуси хочет допросить бывшего президента Литвы Адамкуса как свидетеля Адамкус: это абсурд (105)
Генеральная прокуратура Беларуси обратился к...
Сколько надо зарабатывать, чтобы достойно жить в Вильнюсе и других городах Литвы (37)
Для одних карантин - тяжелое время: простои, пособия и...
Угрозы Лукашенко сеют беспокойство: в Литве – сотни людей, которым угрожает опасность (174)
После ареста Романа Протасевича Александр Лукашенко ,...