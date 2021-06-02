"Посмотрите, какой бардак в каунасском центре вакцинации… Театр абсурда. И неважно, что тебе назначено конкретное время, стоишь в общей очереди и все", – не скрывал сожаления каунасец, приславший фотографии.

На действующий порядок жаловалась и другая читательница.

"Знаете ли вы, какая очередь стоит у центра вакцинации? На солнце, вдоль стоянки для машин, очередь стоит до улицы Ково 11-осёс. В огромной очереди люди толпятся. Еще вчера я получила смс-сообщение, в котором сказано, не приходить раньше чем за 10 минут. У входа охранник бранится и льет антисептик на руки входящим. Зачем назначают время, если велят стоять в общей очереди?" – возмущалась женщина.

Напомним, что похожей ситуация у этого центра была и вчера. Желающие привиться стояли в очереди и в Запишкисе, где можно было привиться без предварительной записи.