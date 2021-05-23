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В субботу в финале конкурса "Евровидение" в Роттердаме представители Литвы заняли восьмое место.
"The Roop" pasirodymas "Eurovizijos" finale
"The Roop" pasirodymas "Eurovizijos" finale

Они исполнили песню Discoteque.

Итальянская группа Maneskin принесла своей стране победу в конкурсе с песней Zitti e buoni.

Литва заработала 165 баллов от зрителей, а песня The Roop вошла в десятку лучших.

В общей сложности наша страна получила 55 баллов от национального жюри: наивысший балл - 12 - от итальянской комиссии, 10 баллов - от израильской.

В субботу в финале конкурса приняли участие 26 исполнителей.

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Группа Roop была избрана представлять Литву в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса конкурс был отменен, и в этом году он проводился в соответствии со строгими правилами, установленными правительством Нидерландов.

"Евровидение" проводится ежегодно с 1956 года, а Литва дебютировала на конкурсе в 1994 году.

До сих пор лучшим достижением нашей на "Евровидении" было шестое место - в 2006 году его заняли пять известных литовских исполнителей LT United в Греции с песней We Are The Winners.

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