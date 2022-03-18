Гражданство эксперта-геммолога едва не стало препятствием для выступления с лекцией на выставке

В интервью Delfi Церебеюс сказал, что о русском народе и русских "не думает ничего".

"У меня нет ничего против них, ни плохого мнения, ни чего-то еще. Я и русским языком могу пользоваться. Кстати, с этой госпожой, когда надо было, все работники говорили по-русски, чтобы она понимала", – сказал он.

Однако он заявил, что надо понимать нынешнюю ситуацию, ситуацию войны в Украине.

"Непонятно, кто этот русский, что он думает о чем-то. Мы не знаем, ни ее взглядов, ничего. Откуда нам знать, кто она такая? Мы знаем только, что она плохо говорит по-литовски", – сказал Церебеюс.

Демина приехала в Литву из России 6 лет назад. В своем ответе на письмо работодателя она написала, что приняла такое решение, поскольку была не согласна с позицией российских властей.

"Это было сделано сразу, когда Россия захватила Крым. Я была беременна, поэтому на митинг пойти не могла, хотя меня в этом не раз обвиняли. Но я просто хотела сохранить своего ребенка и не потерять его в тюрьме. Я волонтер Красного Креста и Фонда "Дапамога". У меня сейчас дома семья из трех человек из Харькова, которую я полностью поддерживаю. Я сделала все возможное, чтобы доказать свою позицию. Я открыто выразила это в фейсбуке. За подобное на территории России мне будет предъявлено обвинение в государственной измене и 15 лет лишения свободы", - писала она.

Об этом Демина решила рассказать после того, как 15 марта коллектив Литовской пробирной палаты получил письмо Церебеюса следующего содержания:

"Прошу всех не обижаться, но, как всегда, я последний узнал, что лекцию на международной выставке Амбертрип будет читать геммолог Литовской Пробирной Палаты О. Демина, гражданка России.

Ввиду недавней международной ситуации нам следует воздержаться от такого участия в международных выставках. Я бы попросил руководителя Лаборатории по драгоценным камням объяснить, кто принял решение о присутствии представителя лаборатории по драгоценным камням на выставке? Я думаю, что есть 2 варианта - либо Ольга читает лекцию, а учреждение (Литовская Пробирная Палата) не участвует в выставке, либо Литовская Пробирная Палата участвует, но Ольга не читает лекции.

Прошу, чтобы это был последний раз, когда такие решения принимались без согласования", – писал заместитель директора, ВРИО главы Литовской пробирной палаты.

В четверг Демина сказала Delfi, что на данный момент договорились, что она выступит с докладом на выставке Ambertrip.

"Я выступлю как частное лицо, а не как представитель Литовской пробирной палаты. Я взяла отпуск на работе. Мы заранее договорились, что мое рабочее место не будут указывать. Просто за неделю до выступления у меня спросили, где я работаю, я указала. Руководитель об этой ситуации ничего не знал, выступил с ультиматумом. Меня ни о чем не спрашивали, сразу написали письмо. Или они, или я", – сказала Демина.

Она сказала, что после того как она рассказала об этой истории в социальной сети, ей позвонил вице-министр финансов Гедиминас Норкунас (Минфин связан с Литовской пробирной палатой).

"Он принес извинения. Сказал, что Церебеюс что-то не так понял, перестарался, – рассказал Демина. – Но сам Церебеюс не извинился, в другом письме только написал, что ему жаль, что сложилась такая ситуация".

Она сказала, что по телефону не хотела общаться с Церебеюсом.

"У него такая манера общения – он позволяет себе кричать на подчиненных. Поэтому не хотела с ним говорить по телефону. Это было бы сильным стрессом. Поэтому я попросила его написать письмо. Он написал, что ему жаль, что сложилась такая ситуация. Что я могу представлять Пробирную палату на конференции, что его не информировали", – рассказала Демина.

По ее словам, она несколько раз писала письма, в которых указывала, что хочет выступить с сообщением на выставке, но ее письма игнорировали. Церебеюс подтвердил, что получал письма от Деминой, это было три месяца назад.

"Она писала, когда мы не знали, будем ли участвовать в выставке, была пандемия. Договор об участии был подписан в марте", – сказал он.

Собеседник заметил, что письмо, которое предали огласке было рабочим.

"Это была рабочая переписка, неясно как она была предана огласке. Никто там, извините, об этих русских не писал. Проблема была связана с рабочими делами. Человек, никого не информировав, решил выступить с докладом, ни у кого не спросив – мы узнали в последнюю минуту, что она выступает. (Гражданство и международную ситуацию – Delfi) я упомянул, потому что не хотел, чтобы ее спровоцировали и обвинили в том, что происходит в Украине. Тем более, что она плохо говорит по-литовски. Что я знаю - в основном поэтому", – сказал он.

Церебеюс прибавил: "Могу так сказать: после таких выходок у нас здесь отношение к этим русским тоже изменится".

После первого письма Церебеюса Демина написала заявление об увольнении. Однако сейчас она сказала, что еще не приняла окончательное решение.

Она рассказала Delfi, что ее специальность - геммолог (специалист, который исследует состав и свойства драгоценных камней, а также проверяет их подлинность) – в Литве редкая, в Литве нет даже возможности учиться на такую специальность.

"Диплом я получила в Москве, я обладаю многими знаниями в этой сфере. Это не какие-то 6-месячные курсы, я окончила магистратуру на профиль минералогии, много других курсов которые позволяют считаться хорошим специалистом", – сказала она, заметив, что в ее трудовом договоре нет запрета на выступление с лекциями.

После того как Россия напала на Украину, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс подчеркнул, что агрессор - российский режим, а не проживающие в других странах, например, в Литве, русскоязычные. Премьер-миистр Литвы Ингрида Шимоните напомнила, что в Литве живут русские и белорусы, которые поддерживают Украину и участвуют в гражданских инициативах. Она призвала не взваливать преступления Владимира Путина и Александра Лукашенко на невинных людей только за их гражданство.