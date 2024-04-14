Гражданин России Водо продолжает бороться за право жить в Литве

Суд низшей инстанции установил, что Департамент миграции правильно применил правовые нормы, тщательно изучил фактические обстоятельства, решение является законным и обоснованным. Гражданин России утверждает, что ответчик не учел семейные обстоятельства, возраст, давние экономические связи. В.Водо утверждает, что с Литвой его связывают особо тесные семейные и социальные связи, начиная с 1989 года работал журналистом в Литве, прекрасно говорит по-литовски, полностью оборвал все связи со страной происхождения.

Ответчиком по делу выступает Департамент миграции, третьим заинтересованным лицом является ДГБ. Вид на жительство в Литве у гражданина России аннулировали после того, как ДГБ пришел к выводу, что этот человек представляет угрозу безопасности страны. По оценке ДГБ, согласно имеющейся информации и с учетом сегодняшней геополитической ситуации, жизнь гражданина России В.Водо в Литве представляет угрозу государственной безопасности.