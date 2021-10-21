В информации Генеральной прокуратура сообщается, что фиктивные трудовые отношения были основаны на регламенте ЕС "О применении систем социальной защиты к лицам, работающим по трудовому договору, и к членам их семей, передвигающимся в ЕС".

Организатор преступной деятельности Г. Г. осужден на три года лишения свободы по всем эпизодам мошенничества, ведения ложной бухгалтерии, подделки документов и их использования.

925 граждан Польши были фиктивно трудоустроены на индивидуальном предприятии в Вильнюсе, чтобы, не оплачивая медицинскую страховку, могли лечиться в Польше, а за это платила Литовская больничная касса.

При помощи этой схемы планировалось растратить как минимум 200 тыс. евро из бюджета Больничной кассы Литвы. 120 тыс. евро уже было переведено в Больничную кассу Польши, после начала расследования перевод еще 80 тыс. евро был остановлен.

В ходе расследования выяснилось, что 420 из 925 фиктивно трудоустроенных в Литве граждан Польши обращались к врачам в своей стране, а за услуги - 200 тыс. евро - должна была платить Литовская больничная касса.

Осужденный должен возместить Государственной больничной кассе Литвы сумму в размере почти 120 тыс. евро.

Прокуратура отмечает, что "данный способ мошенничества может иметь прямое влияние на все страны ЕС из-за фиктивно трудоустроенных граждан".

О способе мошенничества будут проинформированы ответственные за данный закон ведомства ЕС.

Приговор может быть обжалован в течение 20 дней в Вильнюсском окружном суде.