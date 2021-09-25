aA
В помещениях Швенченской заставы мигрантов стало меньше. Остался всего 31, а было в три раза больше. Мигранты в свободное время спят, играют в карты, рисуют или играют в слепую курицу. Больше всего они хотят выбраться на волю.
Švenčionių pasienio užkarda
Švenčionių pasienio užkarda

На улице еще есть несколько палаток, мигранты не спешили их покидать. Они думали, что если останутся в палатке, их быстрее отпустят.

Однако после заморозков в минувшие выходные сдались и самые стойкие, сейчас все находятся в помещениях.

Глава Швенченской заставы Раймондас Бучелис порадовался тому, что скоро и этих мигрантов переведут в другое место, а пограничники смогут заняться своей основной работой. Застава не должна была становиться местом проживания нелегалов, но выбора не было.

На заставу приезжает местный настоятель Станиславас Матюкявичюс, он привез пожертвованные прихожанами вещи - одежду, одеяла, туалетную бумагу.

Švenčionių pasienio užkarda
Švenčionių pasienio užkarda

Матюкявичюс сказал, что много работает с прихожанами, усмиряет их недовольство и побуждает помогать мигрантам.

Журналист вошел в одну из комнат, где чувствуется стойкий запах курева. Большая часть ее жильцов в полдень еще спит или только-только просыпается.

"Мы ложимся около 4 часов", – рассказал молодой афганец. Он сказал, что его семья заплатила за поездку в Европу, и вот он оказался здесь. "Возможно, я занялся бы бизнесом, открыл мобильный магазинчик", – ответил он на вопрос, чем собирается заняться.

Švenčionių pasienio užkarda
Švenčionių pasienio užkarda

Афганец уверяет, что ему 17 лет, но пограничники уточнили, что Департамент миграции выяснил - ему не меньше 20 лет. Немалая часть мигрантов говорит, что они несовершеннолетние в надежде оказаться в лучших условиях, как уязвимые лица. Однако настоящий их возраст выясняют с помощью биологических исследований.

Афганец сказал, что на заставе находится всего несколько дней, до этого сидел в тюрьме, за попытку бежать. Тюрьмой мигранты называют КПЗ на заставе, поскольку там есть решетки. Обо всем этом афганец рассказывает со смехом.

"Все это как приключение", – ответил он на вопрос, насколько серьезно он к этому относится.

Но не все мигранты весело настроены. Гражданин Ирака сказал, что находится здесь уже несколько месяцев и скоро сойдет с ума. У него нет телефона, с семьей он может пообщаться всего несколько минут. На вопрос, почему он не едет домой, взяв предлагаемые 300 евро, отвечает: "Это глупости. Они все приходят и предлагают это. Я приехал сюда за хорошей жизнью. Мне деньги не нужны. У меня есть деньги. Но мне надо выбраться из этого дерьма".

Пограничники могут рассказать немало курьезных ситуаций. Например, мигранты купили яйца, а потом нашли в коробке с ними ужонка. Тогда мигранты решили, что он вылупился из яйца и выбросили все яйца.

Švenčionių pasienio užkarda
Švenčionių pasienio užkarda
© Vytenis Miškinis

В 13 ч. мигрантам привезли обед, суп и второе - котлета с рисом и салатом из свеклы. Мигранты выбираются из кроватей и по-литовски благодарят за еду.

В это время на заставу приехал адвокат, представляющий интересы двух мигрантов. Его по интернету нашли родственники мигрантов, а потом его контактами стали делиться и на заставе.

"Те, у кого есть деньги, могут позволить себе нанять адвоката, но тем, кто хочет получить бесплатную помощь, сложнее", – сказал Delfi адвокат.

По его словам, большинство мигрантов - небогатые люди, которые отдали за дорогу все свои сбережения.

"Я слышал, что семьи некоторых ради этих поездок продают свое жилье. Дорога стоит не меньше 3000 и не больше 12 000 евро. Это уже немало, они играют ва-банк", – рассказал адвокат.

Адвокат сказал, что мигранты хотят выбраться из лагеря и жить самостоятельно. Он помогает им в этом, обращается в Департамент миграции. По действующему закону, если у мигранта есть деньги на аренду жилья и питание, то он может быть освобожден из-под стражи и ждать вердикта Департамента миграции в съемном жилье.

"Если у него есть деньги, зачем ему жить за счет бюджета, пусть питаются за свои деньги, – сказал он и прибавил. – Я уже помог одному, он сейчас живет самостоятельно, ждет ответа".

Правда, мало доказать, что у тебя есть деньги, нужно доказать, что претендуешь на убежище. В этом помогают документы о преследовании на родине или отнятом бизнесе.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Гражданин Ирака в помещении заставы: у меня есть деньги, как мне выбраться из этого дерьма (26)

В помещениях Швенченской заставы мигрантов стало...

Специалист по связям с общественностью о вакцинации: есть три этапа, один мы уже прошли (200)

Кривая заболевания коронавирусом в Литве по-прежнему...

На сдачу ПЦР – очереди: кого горячая линия не регистрирует (49)

Сообщается, что во многих муниципалитетах Литвы...

В Каунасе в реанимации находится младенец с COVID-19 (17)

Беспокойство врачей растет: в реанимацию попадает все...

В интернете процветает торговля "паспортами возможностей": платишь 100 евро и ничего не получаешь (14)

С 13 сентября в Литве действует карантин для...