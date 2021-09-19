Граждане России в Литве голосуют на выборах в Думу: меня Путин устраивает

В здании посольства России в Вильнюсе пункт голосования охраняет полиция и охрана. Пресс-секретарь посольства Александр Кудрявцев сказал, что в Литве проживает около 14 000 граждан России, у которых есть право голоса. Они могут голосовать до 20 ч. в Вильнюсе, Клайпеде и Висагинасе.
По данным на 14.30 ч., в Вильнюсе проголосовали около 500 человек. Многие из них – пенсионеры, живущие в Литве с конца ВМВ советские военные, которым Россия платит пенсии, и их семьи.
Голосовали в основном пожилые люди, молодежи было немного. Избирателей из других городов к пунктам голосования привозят на посольском автобусе.
Россияне, с которыми говорили журналисты, сказали, что голосовали и за правящих и за оппозицию. Многие не согласились комментировать, что они думают о выборах и кандидатах.
"Меня Путин устраивает. Придут другие? Все развалят. Как и в Литве – новая власть, новый порядок. И меняется, все меняется, меняется каждый год. Мне уже столько лет, что новый порядок не нужен, моим детям тоже не нужен – они даже сказали, что не пойдут голосовать. Зачем менять метлу, если она хорошо метет?" – сказал Дмитрий 1935 г.р.
53-летняя переводчица Светлана сказала, что голосовала против того, чтобы ее друзей и знакомых признавали иноагентами: "Я голосовала за то, чтобы нас не боялись в мире, чтобы мы разделяли добро о зло и в политической и в социальной жизни".
По ее словам, за то же она голосовала и на прошлых выборах, и перемены уже ощущаются.
"У меня есть основания думать, что людей, которые понимают силу как надежность, а не бряцание оружием, стало больше. Больше стало и тех, кто не хочет, чтобы их дети умирали во время бессмысленных войн, Которые понимают, что свобода - это хорошо", – сказала женщина.
По словам Кудрявцева, за голосованием в Литве следят и общественные наблюдатели, но до обеда ни один из них не приехал в посольство.
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