Министр здравоохранения Арунас Дулькис сказал: "Литва как государство сейчас дорого платит за лекарства. Наши жители платят за них больше, чем жители других стран. Мы бы хотели, чтобы жители употребляли лекарства рациональнее, чтобы в Литву попали инновационные лекарства. Мы платим в два раза больше и не за самые новые медикаменты".

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Он также видит еще одну проблему – люди в Литве склонны выбирать дорогие, но необязательно подходящие им лекарства.

"Когда есть возможность выбора, люди ею пользуются. Людям старше 75 лет лекарства полностью компенсируют. Поскольку компенсируют полную стоимость, многие берут самые дорогие препараты. Точно ли все, что дорого - лучше? Мы хотим, чтобы лекарства использовали рациональнее, меньше выбрасывали и не транжирили деньги фонда обязательного страхования здоровья", – сказал Дулькис.

По словам вице-министра Ауримаса Печекаускаса, министерство преследует две цели, одна из них - уменьшение расходов семейного хозяйства, а вторая - контроль над доплатой.

"Сейчас доплату за лекарства никто не контролирует. Мы хотим ввести потолок доплаты - не более 50%", – сказал вице-министр.

Министр Дулькис упоминал, что 60% жителей, которым компенсируют полную цену лекарств (это люди старше 75 лет с небольшими доходами), выбирают самые дорогие препараты.

"Мы считаем эту практику социально несправедливой, это пример нерационального использования средств, Поэтому мы будем добиваться, чтобы компенсировали необходимые лекарства и медицинские средства, которые требуют наименьшей доплаты", – сказал Печекаускас, заметив, что сэкономленные деньги пошли бы на появление новых инновационных лекарств.

Председатель Литовской ассоциации аптек, объединяющей сети Eurovaistinė, Benu vaistinė, Gintarinę vaistinė и Norfos vaistinė, Кристина Неманюте-Гаге сказала, что они положительно оценивают побуждение покупателей выбирать более дешевые варианты лекарств. Однако предполагается, что пациентов старше 75 лет это лишит возможмности выбора.

"Это та группа пациентов, у которых немало хронических заболеваний, они принимают те же лекарства 10, 20 и даже больше лет. Если им придется доплачивать за лекарство, которое сейчас они получают бесплатно, возникнет недовольство, начнется хаос в аптеках, ведь пациентам сложно поменять лекарство, которое они принимали десятилетиями. Поэтому мы предлагаем оставить для этих людей прежний порядок. А уже в отношении других применять новое правило", – сказала Delfi Неманюте-Гаге.

Она напомнила также, что изменения в системе e.sveikatа протекают медленно, поэтому вряд ли удастся быстро изменить ее, если порядок примут осенью, вряд ли она сможет работать по новому порядку с нового года.